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Подопечный Шевченко выступил в защиту украинцев, которые едут играть в Россию

14 ноября, 16:11

Игорь Пластун считает, что "нельзя обвинять пацанов, которые поехали выступать в РПЛ"

Игорь Пластун

Игорь Пластун / Фото: Instagram

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Центрбек сборной Украины по футболу Игорь Пластун, представляющий бельгийский "Гент", выступил в защиту украинских футболистов, которые идут играть в российский чемпионат. Напомним, в четверг, 14 ноября, национальная команда Украины проводит товарищеский матч в Запорожье. Начало – в 19:00. Украина – Эстония смотреть трансляцию матча можно в онлайне на нашем сайте.

"Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен? Про это мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем к Европе. А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах", – заявил защитник сборной Украины Игорь Пластун

Видео голов Пластуна за "Гент"

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Напомним, ранее защитник "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, написав на своей странице в Instagram следующее: "Я ждал вызов на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду".

В свою очередь, украинский игрок польской "Краковии" Алексей Дитятьев заявляет, что ни при каких обстоятельствах не поехал бы играть в Россию. "У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо", – говорит Дитятьев.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины чемпионат России чемпионат Бельгии Игорь Пластун Гент Бельгия

Источник: ua.tribuna.com

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