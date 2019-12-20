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Полиция предотвратила атаку дронов на стадион во время матча "Барселона" – "Реал"

20 декабря, 09:31

Сторонники отделения Каталонии от Испании устроили в Барселоне беспорядки

Беспорядки в Барселоне

Беспорядки в Барселоне / Фото: Reuters

Испанская полиция сообщила о том, что каталонские сепаратисты собирались сорвать футбольный матч "Барселона" – "Реал", состоявшийся в среду на "Камп Ноу". Сторонники отделения Каталонии планировали организовать атаку дронов на поле знаменитого стадиона, сообщило испанское издание Mundo Deportivo. Напомним, Эль Класико закончилось нулевой ничьей.

В планах сепаратистов был запуск над ареной дронов с плакатами о независимости Каталонии. Однако полиции удалось узнать об этих планах и предотвратить их. Хулиганам осталось лишь бросать мелкие предметы на поле. В то же время беспорядков на улицах Барселоны избежать не удалось.

Демонстрации перед матчем после него переросли в серьезные столкновения с полицией, которая применила резиновые пули. В итоге стычек пострадали 60 человек.

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Сейчас "Барселона" и "Реал" имеют по 36 очков после 17 туров испанской Ла Лиги. В ближайшие выходные "Барса" примет "Алавес", а мадридцы – "Атлетик".

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Источник: Главком

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