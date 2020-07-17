"Пожизненное": босс украинского футбола рассказал о наказании за избиение арбитра

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал недавние скандалы в Первой лиге. Босс УАФ не оставил без внимания качество судейства Ивана Бондаря в матче "Ингулец" – "Прикарпатье". Также он высказался по поводу истории с избиением арбитра встречи "Агробизнес" – "Минай" Юрия Иванова. По словам Павелко, по итогам разбирательств, не исключено пожизненное отстранение от футбола фигурантов скандалов.

"В матчах 24 тура Первой лиги произошли сразу два очень неприятных и откровенно позорных случая. На которые я, как президент Украинской ассоциации футбола, не могу не отреагировать. В частности, в поединке "Ингулец" – "Прикарпатье" несколько грубых ошибок допустил арбитр Иван Бондарь. Оценку действиям рефери в этом матче уже дал Комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках. Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, обслуживающих матчи профессиональных команд. Кроме того, несмотря на обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, Комитет арбитров передал все материалы по этому делу в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча".

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Андрей Павелко

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"Еще один недопустимый инцидент произошел после матча "Агробизнес" – "Минай". В судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ. Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитра должен быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", – отметил Андрей Павелко.

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Ранее мы писали, что у арбитра матча 24-го тура Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" поврежден нос, есть и другие травмы. При этом судья Иванов снял побои не в Волочиске, а в Киеве.

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