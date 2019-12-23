Прервалась невероятная серия: Криштиану Роналду впервые с 2013 года проиграл финал

Португальский футболист вместе с "Ювентусом" уступил "Лацио" в поединке за Суперкубок Италии

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В матче за Суперкубок Италии между "Лацио" и "Ювенутсом" (3:1) прервалась невероятная серия нападающего "Старой синьоры" Криштиану Роналду по победам в финалах турниров. Португалец выигрывал все финальные матчи, в которых участвовал, начиная с 17 мая 2013 года, когда еще игроком "Реала" уступил "Атлетико" в финале Кубка Испании.

С тех пор Роналду выиграл 12 финалов подряд, среди которых четыре – в Лиге чемпионов, финал Евро-2016 и финал Лиги наций.

Поражение от "Лацио" в Эр-Рияде стало слишком болезненным для Криштиану. После награждения финалистов Роналду снял с себя серебряную медаль. В туринском клубе за два сезона пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл только два трофея – чемпионат и прошлогодний Суперкубок.

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Ранее мы писали, что экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану. Оказывается, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

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