Роналду снял с себя позорную медаль: резкая реакция Криштиану на поражение от "Лацио"

Для португальца существуют только золотые награды. Серебряные, по мнению форварда, его лишь унижают

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Для Криштиану Роналду существует только одна медаль – золотая. Серебряная – не для португальца. Утешительную награду, повешенную на шею нападающему после поражения "Ювентуса" от "Лацио" в Суперкубке Италии в Эр-Рияде, Криштиану тут же решительно снял с себя. Чтобы она не позорила Роналду – 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

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Как мы писали ранее, "Лацио" второй раз за две недели выиграл у "Ювентуса" с одинаковым счетом 3:1 – ранее туринцы были деклассированы римлянами на их поле в Серии А.

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Отметим, что после поражения "Ювентуса" от "Лацио" в Суперкубке Италии Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, владеющей туринским клубом, жестко высказался о команде Роналду. "Позорный "Юве". Поздравления "Лацио", – написал Элькан у себя в Twitter.

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