"Прежнего Шевченко больше нет": главный тренер сборной Украины раскрыл секрет выхода на Евро-2020

Наставник "сине-желтых" признался, что сам не ожидал от подопечных такой игры против Португалии

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, переведя дух после знаковой победы над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020, рассказал о секрете этого успеха. Напомним, до Шевы такого не было за всю историю: Украина впервые вышла в финальную часть Евро напрямую.

"Это было увлекательное путешествие, – признался в комментарии итальянскому изданию Calciomercato Андрей Шевченко. – Я доволен и счастлив из-за атмосферы, которую удалось создать в команде. Мы победили Португалию, наши футболисты были великолепны, я не ожидал такой игры"

"Я оставил Шевченко-игрока позади, его больше нет, это теперь история. Для меня началась новая эпоха, у меня есть путь, по которому я хочу идти. Я счастлив работать с национальной сборной, – отметил главный тренер "сине-желтых. – Есть много сложных моментов, я начал это новое приключение без какого-либо опыта, но я поверил, доверился тренерскому штабу, мне помогали подготовленные люди"

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Как мы писали ранее, боссы украинского футбола опасаются, что Шеву может увести "Милан". В кулуарах допускают, что "россонери" по-прежнему рассчитывают на приход Андрея Шевченко – но уже после Евро-2020.

Однако сам Шевченко так далеко не заглядывает. Комментируя слухи о недавних переговорах с "Миланом", главный тренер сборной Украины отметил: "Я был спокоен по поводу интереса "Милана". Я просто посетил матч своей бывшей команды, поговорил с друзьями Паоло Мальдини, Деметрио Альбертини. Я выступал за этот клуб восемь лет, у меня прочная связь с ним, болельщиками. Надеюсь, ситуация у "Милана" улучшится".

Как мы писали ранее, Шева круто изменил схему выплат премий, что стало одной из причин успехов сборной Украины. Прежде футболисты национальной команды получали призовые после каждого успешного матча. Однако Шевченко настоял на том, чтобы игрокам упали премиальные на карточку лишь после выполнения глобальной турнирной задачи – выхода в финальную часть Евро-2020, тем самым сохранив мотивацию подопечных на весь отборочный цикл.

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