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"При всем уважении к Реброву": лучший теннисист Украины назвал любимого футболиста "Динамо"

20 мая, 17:19

Олег Люлька

Выбирая между Ребровым и Шевченко, Стаховский остановился на последнем

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский назвал своего самого любимого футболиста киевского "Динамо". Стаховский, уже в мае собирающийся выступить на первом турнире после карантина, сделал выбор между Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым.

"При всем моем уважении к Сергей Станиславовичу Реброву, для меня номером один был Андрей Шевченко. Во времена его выступления в "Динамо" я был еще очень молод, но уже тогда понимал, что могла бы связка Ребров – Шевченко сотворить в составе любой команды. И мне было очень жаль, что они разошлись по разным клубам. Очень нравился Каха Каладзе – сумасшедший игрок! В памяти отложился его удар с пенальти в матче со "Спартой" в 98-м – как из пушки, и прямо по центру ворот!" – признался Сергей Стаховский

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Кстати, Сергей Стаховский, проживающий в Будапеште, признался, что частенько играет в теннис с Сергеем Ребровым, который возглавляет сейчас венгерский "Ференцварош".

Ребров на крестинах сына Стаховского

Ребров на крестинах сына Стаховского / Фото: Instagram

"Это больше, чем дружба, уже ближе к родственным отношениям. Ребров крестил моего младшего ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь. Совместные спарринги? Проще сказать, когда мы не играем в теннис. У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Как для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!" – отметил первый номер украинского тенниса Сергей Стаховский

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Ранее мы писали, что сын Сергея Реброва "зажег" на трибунах в Венгрии.Никита эмоционально переживал за команду папы – "Ференцварош".

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футболист теннис Андрей Шевченко Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Стаховский

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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