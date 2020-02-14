Продажи Зинченко хватит "Манчестер Сити", чтобы заплатить штраф УЕФА

30 миллионов евро штрафа, который выписали "МанСити", - это как раз стоимость украинского легионера

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Клуб Александра Зинченко ждут тяжелые времена. УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. И если "горожанам" не удастся обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, ряды команды могут серьезно поредеть. Прочат уход не только главному тренеру манкунианцев Хосепу Гвардиоле, но и ведущим футболистам "Сити".

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Напомним, помимо двухгодичной дисквалификации в еврокубках, УЕФА выписал "Манчестер Сити" солидный штраф – 30 млн евро.

Сумма – символичная для украинского футбола. Так как именно в 30 млн евро авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость самого дорогого отечественного игрока – выступающего за "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Получается, продажи лидера сборной Украины может хватить "горожанам", чтобы рассчитаться с УЕФА.

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Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Впрочем, как мы ранее сообщали, вследствие жесточайшего наказания от УЕФА чемпионы Англии рискуют потерять куда больше, чем 30 млн евро. Согласно обнародованным прогнозам финансовых аналитиков, суммарно "Манчестер Сити" недосчитается 360 миллионов в евровалюте.

Кроме того, клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "МанСити", в добавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

Напомним, Европейский футбольный Союз уличил "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки перед УЕФА.

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