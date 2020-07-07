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Прощальная мелодия "музыканта": рекордсмен Бундеслиги, который боролся с "Шахтером", завершил карьеру

7 июля, 11:16

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий является автором самого возрастного гола в Бундеслиге

Перуанский нападающий немецкого "Вердера" Клаудио Писарро завершил футбольную карьеру. Многолетний форвард "музыкантов" вешает бутсы на гвоздь. Ранее мы сообщали, что рекордсмен Бундеслиги завершит карьеру в конце сезона

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В октябре Клаудио исполнился 41 год и он понял, что пора ставить точку. За свою карьеру Писарро защищал цвета "Депортиво Пескеро", "Альянсы Лимы", "Вердера", "Баварии", "Челси" и "Кельна". Он является автором самого возрастного гола в Бундеслиге: Писарро забил мяч в возрасте 40 лет и 213 дней.

Отметим, что перуанец является лучшим бомбардиром в истории "Вердера". На его счету 153 гола, из них 109 – в Бундеслиге. Также Писарро находится на шестом месте в списке лучших бомбардиров в истории немецкого первенства – 197 голов.

Клаудио Писарро

Клаудио Писарро / Фото: Reuters

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Форвард шесть раз становился чемпионом Германии в составе "Баварии" и шесть раз Кубок Германии, выигрывал Лигу чемпионов-2012/13, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2009 году вышел в основном составе в финале Кубка УЕФА против донецкого "Шахтера", но не смог огорчить Андрея Пятова, а "Вердер" уступил со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Клаудио провел за бременцев 19 матчей, в которых забил два гола. В поединках плей-офф за право сохранить место в Бундеслиге, оба раза остался на скамейке запасных.

Смотрите, как "Бавария" играла в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне

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Вердер Бавария Клаудио Писсаро сборная Перу завершение карьеры

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