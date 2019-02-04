Ракицкий дебютировал в составе "Зенита"
Украинский защитник отыграл весь матч против "Дюделанджа" из Люксембурга
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий дебютировал в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга. Украинский футболист вышел в стартовом составе своей новой команды на товарищеский поединок против клуба Дюделанж" из Люксембурга. Тем не менее отпраздновать дебют победой Ракицкому не получилось – ни он, ни его партнеры поразить ворота скромного соперника не смогли – 0:0.
Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.
Ранее мы опубликовали первое интервью Ракицкого в "Зените": "Я перешел из одной топ-команды в другую". В новой команде украинец будет выступать под тем же самым номером.
Напомним, ранее глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич так прокомментировал переход Ракицкого: "Я считаю, что Ярославу надо было доиграть в "Шахтере" и остаться в Украине".
Позже Ярослав Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный". Украинец захотел попробовать себя в новой команде и лиге.
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