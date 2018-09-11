Расписание матчей Лиги Наций 11 сентября: во сколько матчи и где смотреть

Сегодня, 20:06

Во вторник завершится второй тур Лиги Наций

Фото AFP
Фото AFP

Во вторник, 11 сентября, завершится второй тур Лиги Наций. В центральном поединке дня встретятся сборные Испании и Хорватии. Матч состоится в Эльче на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро". Несмотря на то, что хорваты являются финалистами ЧМ-2018, фаворитами встречи являются хозяева поля: коэффициент 1.72 на победу Испании, на ничью – 3.78, на победу Хорватии – 5.65.

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Бельгия отправилась в гости к неуступчивой Исландии, которая намерена реабилитироваться перед собственными болельщиками за разгромное поражение от Швейцарии со счетом 0:6 в первом туре Лиги Наций.

Лига A. Группа 2 11.09.2018, 21:45 Исландия – Бельгия – Футбол-1, Oll.tv

Лига A. Группа 4 11.09.2018, 21:45 Испания – Хорватия – Футбол-2, Oll.tv

Лига B. Группа 3 11.09.2018, 21:45 Босния – Австрия – Oll.tv

Лига C. Группа 2 11.09.2018, 21:45 Венгрия – Греция – Oll.tv

Лига C. Группа 2 11.09.2018, 21:45 Финляндия – Эстония – Oll.tv

Лига D. Группа 2 11.09.2018, 21:45 Сан-Марино – Люксембург – Oll.tv

Лига D. Группа 2 11.09.2018, 21:45 Молдавия – Беларусь – Oll.tv

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.
футбол, Лига наций

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Сегодня|Спорт

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