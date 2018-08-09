"Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина

На данный момент в составе "Реала" перебор с вратарями

Вчера мадридский "Реал" объявил о покупке бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Испанцы обменялись игроками с "Челси" взамен Куртуа в Лондон в годичную аренду отправился хорватский полузащитник Матео Ковачич.

Вместе с тем, оставалась невыясненной судьба украинского вратаря Андрея Лунина, который пополнил состав "Королевского клуба" в летнее межсезонье. 19-летний украинец неплохо себя проявил во время турне в США и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.

Тем не менее, испанские СМИ еще несколько недель назад утверждали, что, в случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Но, видимо, игра украинца настолько впечатлила тренерский штаб "Реал", что в клубе решили оставить Лунина в качестве второго номера, а Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы, утверждает Marca.