"Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина

Сегодня, 12:11

На данный момент в составе "Реала" перебор с вратарями

Андрей Лунин. Фото AFP
Андрей Лунин. Фото AFP

Вчера мадридский "Реал" объявил о покупке бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Испанцы обменялись игроками с "Челси" взамен Куртуа в Лондон в годичную аренду отправился хорватский полузащитник Матео Ковачич.

Вместе с тем, оставалась невыясненной судьба украинского вратаря Андрея Лунина, который пополнил состав "Королевского клуба" в летнее межсезонье. 19-летний украинец неплохо себя проявил во время турне в США и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.

Тем не менее, испанские СМИ еще несколько недель назад утверждали, что, в случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Но, видимо, игра украинца настолько впечатлила тренерский штаб "Реал", что в клубе решили оставить Лунина в качестве второго номера, а Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы, утверждает Marca.
футбол, Реал Мадрид, Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Лука Зидан, Кико Касилья, Андрей Лунин

Вы сейчас просматриваете новость ""Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Тибо Куртуа. Фото AFP

"Челси" и "Реал" обменялись звездными игроками и поставили под угрозу карьеру Лунина в Мадриде

Вчера, 22:58

Тибо Куртуа переходит в "Реал", а Матео Ковачич сезон будет играть в Англии

Футбол

"Реал" обыграл "Рому" 2:1. Фото AFP

"Реал" обыграл "Рому" без помощи украинского вратаря Лунина

Вчера, 09:46

Поединок Международного кубка чемпионов завершился победой испанцев со счетом 2:1
Загрузка...

Футбол

Андри Лукас Гудйонсен. Фото Instagram

"Реал" подписал контракт с сыном экс-игрока "Барселоны"

7 Августа, 22:04

Отец футболиста Эйдур Гудйонсен защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2009 год

Футбол

Лука Модрич с "Золотым мячом" чемпионата мира 2018 года. Фото Instagram

Лучший футболист ЧМ-2018 сменит "Реал" на "Интер"

7 Августа, 16:25

Лука Модрич договорился о контракте с итальянским грандом, но руководство "Реала" его пока не отпускает

Футбол

Фото Twitter

Красный цвет в моде: "Реал" представил запасной комплект формы

7 Августа, 11:15

"Королевский клуб" ранее уже выступал в форме такого же цвета

Футбол

Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь "Челси" бойкотирует тренировки клуба, требуя отпустить его в "Реал"

6 Августа, 22:13

Тибо Куртуа намерен вернуться в Мадрид, где на него претендует "Королевский клуб"
Загрузка...