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Роналду показал человека, у которого "украл" идею своей новой прически

2 мая, 18:07

Олег Люлька

Как оказалось, вариант с пышной шевелюрой португальский нападающий позаимствовал у своего сына

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со старшим сыном – Криштиану-младшим, которому в июне исполнится 10 лет. "Исследую мой остров в лучшей компании", – подписал снимок в Мадейры 5-кратный обладатель "Золотого мяча". Из этого кадра стало ясно, у кого позаимствовал идею своей новой прически – пышной шевелюры "а-ля тарелка вермишели" – залохматившийся Роналду. Это – его сынишка.

INSTAGRAM

Как мы писали ранее, во время карантина на Мадейре, где продолжается пребывать португальский форвард "Ювентуса", он основательно зарос. Месяц назад Роналду отдался для стрижки своей невесте Джорджине Родригес. Девушка умело подстригла тогда футболиста под машинку, оставив ему только привычный хвостик. И, похоже, Криштиану дал неофициальный обет – пока соревнования, остановленные из-за пандемии коронавируса, не возобновятся, ни один волосок не упадет с его головы!

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Ранее мы писали, чтоРоналду шокировал Италию: Криштиану мог "слить" информацию о заражении одноклубника коронавирусом. Медиа предполагают, что португалец через свое окружение подставил Дибалу, чтобы не возвращаться в Турин.

Смотрите, как Роналду ударил сына кубком

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Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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карантин прическа Криштиану Роналду Ювентус Турин Мадейра

Источник: Сегодня|Спорт

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