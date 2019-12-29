Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана

Позже португальский футболист сфотографировался с ним на память

Роналду и Али Турганбеков / Фото: Instagram

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с родившимся без ног Али Турганбековым из Нур-Султана. Роналду сыграл с Али в футбол, а также сделал с мальчиком совместное фото на память.

Читайте также: президент "Реала" готовит сумасшедший камбэк Роналду

Реклама

Али родился без ног, но это не мешает ему любить футбол.

Роналду сыграл в футбол с мальчиком без ног

Ранее он уже встречался с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, и футболистами "ПСЖ" Неймаром, Килианом Мбаппе. Этот же мальчик вручил "Ливерпулю" трофей за победу в Суперкубке УЕФА в начале сезона. Али Турганбеков принял участие в церемонии награждения после матча за Суперкубок УЕФА и вручил Джордану Хэндерсону заветный кубок.

Напомним, на прошлой неделе Криштиану забил в стиле Майкла Джордана – Роналду сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу голова португальца находилась на высоте 256 см над землей.

Кстати, Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле. Португальский игрок "Ювентуса" планирует сниматься в кино.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама