Роналду забьет, но Шева уже сегодня выйдет на Евро: главные прогнозы на матч Украина – Португалия

Аналитики дают 55 процентов на то, что по итогам битвы с Криштиану украинцы пройдут на чемпионат Европы

Роналду в Киеве / Фото: Facebook

Букмекеры предрекают сборной Украины крайне сложный матч с действующими чемпионами Европы португальцами и из мегазвездой Криштиану Роналду. Тем не менее, согласно их раскладам, вероятнее всего, уже в понедельник, 14 октября, команда Андрея Шевченко досрочно выйдет на Евро-2020. Онлайн матча Украина Португалия с повторами ключевых моментов смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Напомним, для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной Украины достаточно не проиграть Португалии. По мнению аналитиков букмекерских контор, этот вариант более вероятен, чем поражение "сине-желтых". На то, что Украина не проиграет команде Криштиану Роналду, установлен коэффициент 1.72, а на победу португальцев – 2.10. Следовательно, вероятность того, что уже сегодня украинцы станут участниками финальной части Евро-2020, оценивается в 55 процентов. Обратного исхода – в 45 процентов.

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Тем не менее, именно Португалию аналитики называют фаворитом матча с Украиной. На победу португальцев, как указано выше, установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.25, на выигрыш поединка украинцами – 3.85. При этом главным претендентом на гол в матче Украина – Португалия считается 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду (1.85). На забитый мяч в исполнении форварда украинской сборной Мораеса дают 3.50.

Гол Криштиану Роналду в ворота Люксембурга

Отметим, что самыми реальными результатами в матче Украина – Португалия 14 октября букмекеры называют два счета – 0:1 и 1:1. Котировки на то, что именно такие цифры будут сиять на табло НСК "Олимпийский" во время финального свистка, равны 6.0.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Напомним, Криштиану еще накануне матча с Украиной отличился – Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. Дело в том, что форвард "Ювентуса" тренировался на "Олимпийском", не сняв с левого уха сережку, что было чревато серьезной травмой, стоило ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться. Выйти в таком виде на поединок с украинцами судья Кришти точно не позволит.

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