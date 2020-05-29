Российский комментатор обвинил Украину в покупке Евро-2012: "Это как Россия получила ЧМ-2018"

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин, рассуждая на тему покупки Россией права провести чемпионат мира 2018 года обвинил Украину в том, что наша страна не совсем законно получила Евро-2012. Шесть миллионов взятки от России за ЧМ-2018: на обвинение США ответил человек Путина.

Мы уже писали, как Россия покупала чемпионат мира: обнародованы шокирующие подробности. Взятка в три миллиона евро для Беккенбауэра, связи Абрамовича – и это еще не все детали коррупционных схем. При этом, если о коррупции при выборе хозяина ЧМ-2018 говорится уже на протяжении нескольких лет по всему миру, то обвинение в сторону Украину выдвинул только Уткин.

"Существенно то, как Россия получила чемпионат мира, не отличается от того, как Украины получила чемпионат Европы 2012 года. Вообще ни от чего не отличается в этот период времени. Не знаю насчет закона, но то, как распределялось, где что будет проходить, – совершенно очевидно, что в этом были замешаны сугубо внутренние игры. Хотите – назовите их коррупцией. Но если это правила, которые принимают все, то это не совсем та коррупция, когда кто-то один украл, второй его покрыл, а все остальные ничего об этом не знают", – сказал Уткин в ролике на канале "Vласть vs Vлащенко" в YouTube.

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Ранее вскрылись новые коррупционные подробности того, каким образом РФ достался домашний футбольный мундиаль. "Путин признал подкуп президента ФИФА": власти США рассказали, как Россия "крышевала" покупку ЧМ-2018.

Россия не сможет принимать участие в международных спортивных соревнованиях следующие 4 года:

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