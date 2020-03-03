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Руководство Ла Лиги подарит китайскому городу Ухань дезинфицирующие гели

3 марта, 11:35

Максим Перепелица

В Испании помогают в борьбе с коронавирусом

Испанская Ла Лига подарит пять тонн дезинфицирующего геля китайскому городу Ухань для борьбы с коронавирусом, сообщает ESPN. Ухань считается городом-эпицентром, с которого и началась эпидемия заболевания. Представители лиги также пригласили футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности. ФК "Ухань" приехал на сборы в Испанию в январе, но не смог вернуться на родину из-за карантина. Ранее "Эспаньол" пожертвовал Китаю 450 профилактических масок для граждан.

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Ла Лига пригласила футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности. "Ухань" приехал на сборы в Испанию в январе, но не смог вернуться на родину из-за карантина.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что вскрытие погибших от болезни, вызванной коронавирусом, дало неожиданный результат.

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Тем временем в Украине готовятся к возможному появлению в стране смертельно опасного коронавируса.Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины круглосуточно дежурит санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Ла Лига Ухань

Источник: Сегодня|Спорт

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