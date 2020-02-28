Эпидемия коронавируса: вскрытие погибших дало неожиданный результат

Ученые обнаружили отличия во влиянии COVID-19 и SARS на организм

В Китае провели вскрытие жертв новой вирусной пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19.

Таким образом ученые хотели подробнее исследовать влияние, которое инфекция оказывает на человеческий организм. Своими результатами они поделились в издании Journal of Forensic Medicine 28 февраля.

На основании данных о вскрытии 11 пациентов в возрасте 52-80 лет исследователи утверждают, что COVID-19 поражает преимущественно легкие, но также может влиять на работу сердца.

В частности, оказалось, что коронавирус вызывает воспалительные симптомы в дыхательных путях и альвеолах.

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Сравнивая эффект от COVID-19 с его "старшим братом", вирусом SARS, который вызывает атипичную пневмонию, ученые обнаружили менее выраженный фиброз (процесс, при котором соединительная ткань замещает легочную) и более выраженный отек легких.

При этом выделения из легких могут в небольшом количестве проникать в грудную клетку и негативно влиять на работу сердца, именно поэтому пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят пневмонию тяжелее.

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Для того, чтобы понять, как вирусная пневмония влияет на работу других органов, ученым нужны дополнительные исследования. Ведь в этих 11 пациентов могли быть другие сопутствующие болезни, которые могли повлиять на результаты.

Напомним, исследователи из университета Гонконга запечатлели уникальные кадры – процесс размножения нового типа коронавируса.

На данный момент случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 50 странах мира. В целом, насчитывается более 83 тысяч заразившихся, из них более 2,8 тысячи человек скончались.

Что еще ученым известно об опасной инфекции и какие страны разрабатывают вакцину, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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