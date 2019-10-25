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Рурское дерби и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии

25 октября, 15:59

Все о поединках девятого тура чемпионата Германии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки девятого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:30 "Майнц" – "Кельн" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.70

Суббота, 26 октября

16:30 "Бавария" – "Унион Берлин"
Букмекеры: 1.11 – 11.00 – 16.50

16:30 "Герта" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

16:30 "Падерборн" – "Фортуна"
Букмекеры: 2.35 – 3.80 – 2.80

16:30 "Фрайбург" – "РБ Лейпциг"
Букмекеры: 4.25 – 3.80 – 1.80

16:30 "Шальке" – "Боруссия" Д – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.10

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19:30 "Байер" – "Вердер" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25

Воскресенье, 27 октября

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25

19:00 "Боруссия" М – "Айнтрахт"
Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.75

Турнирная таблица:

В тренде
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М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ М851215-716
2 ВОЛЬФСБУРГ844011-516
3 БАВАРИЯ843122-1015
4 БОРУССИЯ Д843120-1115
5 ЛЕЙПЦИГ843116-815
6 ФРАЙБУРГ842215-914
7 ШАЛЬКЕ842214-914
8 АЙНТРАХТ Ф842214-1014
9 БАЙЕР842212-1114
10 ГЕРТА832313-1311
11 ХОФФЕНХАЙМ83238-1111
12 ВЕРДЕР823313-179
13 ФОРТУНА Д821510-147
14 УНИОН БЕРЛИН82158-137
15 КЕЛЬН82158-167
16 АУГСБУРГ813410-216
17 МАЙНЦ82067-186
18 ПАДЕРБОРН80179-221

Как немецкие клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Олимпиакос" – "Бавария". Обзор матча. 2:3

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"Интер" – "Боруссия" Д. Обзор матча. 2:0

"Рома" – "Боруссия" М. Обзор матча. 1:1

"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0

"Айнтрахт" – "Стандард" . Обзор матча. 2:1

"Гент" – "Вольфсбург". Обзор матча. 2:2

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расписание результаты чемпионат Германии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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