Рурское дерби и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки девятого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 25 октября
21:30 "Майнц" – "Кельн" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.70
Суббота, 26 октября
16:30 "Бавария" – "Унион Берлин"
Букмекеры: 1.11 – 11.00 – 16.50
16:30 "Герта" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50
16:30 "Падерборн" – "Фортуна"
Букмекеры: 2.35 – 3.80 – 2.80
16:30 "Фрайбург" – "РБ Лейпциг"
Букмекеры: 4.25 – 3.80 – 1.80
16:30 "Шальке" – "Боруссия" Д – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.10
19:30 "Байер" – "Вердер" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25
Воскресенье, 27 октября
16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25
19:00 "Боруссия" М – "Айнтрахт"
Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.75
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|8
|4
|4
|0
|11-5
|16
|3
|БАВАРИЯ
|8
|4
|3
|1
|22-10
|15
|4
|БОРУССИЯ Д
|8
|4
|3
|1
|20-11
|15
|5
|ЛЕЙПЦИГ
|8
|4
|3
|1
|16-8
|15
|6
|ФРАЙБУРГ
|8
|4
|2
|2
|15-9
|14
|7
|ШАЛЬКЕ
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|8
|АЙНТРАХТ Ф
|8
|4
|2
|2
|14-10
|14
|9
|БАЙЕР
|8
|4
|2
|2
|12-11
|14
|10
|ГЕРТА
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|11
|ХОФФЕНХАЙМ
|8
|3
|2
|3
|8-11
|11
|12
|ВЕРДЕР
|8
|2
|3
|3
|13-17
|9
|13
|ФОРТУНА Д
|8
|2
|1
|5
|10-14
|7
|14
|УНИОН БЕРЛИН
|8
|2
|1
|5
|8-13
|7
|15
|КЕЛЬН
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|16
|АУГСБУРГ
|8
|1
|3
|4
|10-21
|6
|17
|МАЙНЦ
|8
|2
|0
|6
|7-18
|6
|18
|ПАДЕРБОРН
|8
|0
|1
|7
|9-22
|1
Как немецкие клубы играли в еврокубках на этой неделе:
"Олимпиакос" – "Бавария". Обзор матча. 2:3
"Интер" – "Боруссия" Д. Обзор матча. 2:0
"Рома" – "Боруссия" М. Обзор матча. 1:1
"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0
"Айнтрахт" – "Стандард" . Обзор матча. 2:1
"Гент" – "Вольфсбург". Обзор матча. 2:2
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