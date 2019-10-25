Рурское дерби и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии

Все о поединках девятого тура чемпионата Германии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки девятого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:30 "Майнц" – "Кельн" – Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.70

Суббота, 26 октября

16:30 "Бавария" – "Унион Берлин"

Букмекеры: 1.11 – 11.00 – 16.50

16:30 "Герта" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

16:30 "Падерборн" – "Фортуна"

Букмекеры: 2.35 – 3.80 – 2.80

16:30 "Фрайбург" – "РБ Лейпциг"

Букмекеры: 4.25 – 3.80 – 1.80

16:30 "Шальке" – "Боруссия" Д – Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.10

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19:30 "Байер" – "Вердер" – Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25

Воскресенье, 27 октября

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"

Букмекеры: 1.60 – 4.33 – 5.25

19:00 "Боруссия" М – "Айнтрахт"

Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.75

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 8 5 1 2 15-7 16 2 ВОЛЬФСБУРГ 8 4 4 0 11-5 16 3 БАВАРИЯ 8 4 3 1 22-10 15 4 БОРУССИЯ Д 8 4 3 1 20-11 15 5 ЛЕЙПЦИГ 8 4 3 1 16-8 15 6 ФРАЙБУРГ 8 4 2 2 15-9 14 7 ШАЛЬКЕ 8 4 2 2 14-9 14 8 АЙНТРАХТ Ф 8 4 2 2 14-10 14 9 БАЙЕР 8 4 2 2 12-11 14 10 ГЕРТА 8 3 2 3 13-13 11 11 ХОФФЕНХАЙМ 8 3 2 3 8-11 11 12 ВЕРДЕР 8 2 3 3 13-17 9 13 ФОРТУНА Д 8 2 1 5 10-14 7 14 УНИОН БЕРЛИН 8 2 1 5 8-13 7 15 КЕЛЬН 8 2 1 5 8-16 7 16 АУГСБУРГ 8 1 3 4 10-21 6 17 МАЙНЦ 8 2 0 6 7-18 6 18 ПАДЕРБОРН 8 0 1 7 9-22 1

Как немецкие клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Олимпиакос" – "Бавария". Обзор матча. 2:3

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"Интер" – "Боруссия" Д. Обзор матча. 2:0

"Рома" – "Боруссия" М. Обзор матча. 1:1

"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0

"Айнтрахт" – "Стандард" . Обзор матча. 2:1

"Гент" – "Вольфсбург". Обзор матча. 2:2

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