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Без "Эль-класико": расписание и результаты 10-го тура чемпионата Испании

25 октября, 16:16

Все о поединках 10-го тура чемпионата Испании - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 10-го тура Примеры. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что на этих выходных должно было пройти "Эль-класико" "Барселона" – "Реал", но матч перенесли из-за протестов в Каталонии.

Пятница, 25 октября

22:00 "Вильярреал" – "Алавес"
Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.75

Суббота, 26 октября

17:00 "Леганес" – "Мальорка"
Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.50

19:30 "Вальядолид" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.25

22:00 "Атлетико" – "Атлетик" - Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.70 – 3.50 – 5.75

Воскресенье, 27 октября

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13:00 "Сельта" – "Реал Сосьедад" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50

15:00 "Гранада" – "Бетис"
Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85

17:00 "Леванте" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.60

19:30 "Севилья" – "Хетафе"
Букмекеры: 1.78 – 3.40 – 5.25

22:00 "Осасуна" – "Валенсия"
2.85 – 3.25 – 2.55

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Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА961223-1019
2РЕАЛ МАДРИД953116-918
3ГРАНАДА952216-1017
4РЕАЛ СОСЬЕДАД951316-1016
5АТЛЕТИКО94418-516
6СЕВИЛЬЯ951311-1116
7ВИЛЬЯРРЕАЛ942320-1314
8АТЛЕТИК93428-513
9ХЕТАФЕ934214-1213
10ВАЛЕНСИЯ934213-1313
11ЛЕВАНТЕ932410-1111
12ВАЛЬЯДОЛИД92528-911
13ОСАСУНА92527-811
14АЛАВЕС93247-911
15МАЛЬОРКА93157-1210
16ЭЙБАР923410-139
17СЕЛЬТА92345-119
18БЕТИС923412-199
19ЭСПАНЬОЛ91264-155
20ЛЕГАНЕС90274-142

Смотрите, как испанские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Славия" – "Барселона". Обзор матча. 1:2

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"Галатасарай" – "Реал". Обзор матча. 0:1

"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0

"Эспаньол" – "Ференцварош". Обзор матча. 1:1

"Лилль" – "Валенсия". Обзор матча. 1:1

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расписание результаты чемпионат Испании таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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