Без "Эль-класико": расписание и результаты 10-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 10-го тура Примеры. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что на этих выходных должно было пройти "Эль-класико" "Барселона" – "Реал", но матч перенесли из-за протестов в Каталонии.
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Пятница, 25 октября
22:00 "Вильярреал" – "Алавес"
Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.75
Суббота, 26 октября
17:00 "Леганес" – "Мальорка"
Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.50
19:30 "Вальядолид" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.25
22:00 "Атлетико" – "Атлетик" - Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.70 – 3.50 – 5.75
Воскресенье, 27 октября
13:00 "Сельта" – "Реал Сосьедад" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50
15:00 "Гранада" – "Бетис"
Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85
17:00 "Леванте" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.60
19:30 "Севилья" – "Хетафе"
Букмекеры: 1.78 – 3.40 – 5.25
22:00 "Осасуна" – "Валенсия"
2.85 – 3.25 – 2.55
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|9
|6
|1
|2
|23-10
|19
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|3
|ГРАНАДА
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|4
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|9
|5
|1
|3
|16-10
|16
|5
|АТЛЕТИКО
|9
|4
|4
|1
|8-5
|16
|6
|СЕВИЛЬЯ
|9
|5
|1
|3
|11-11
|16
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|9
|4
|2
|3
|20-13
|14
|8
|АТЛЕТИК
|9
|3
|4
|2
|8-5
|13
|9
|ХЕТАФЕ
|9
|3
|4
|2
|14-12
|13
|10
|ВАЛЕНСИЯ
|9
|3
|4
|2
|13-13
|13
|11
|ЛЕВАНТЕ
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|12
|ВАЛЬЯДОЛИД
|9
|2
|5
|2
|8-9
|11
|13
|ОСАСУНА
|9
|2
|5
|2
|7-8
|11
|14
|АЛАВЕС
|9
|3
|2
|4
|7-9
|11
|15
|МАЛЬОРКА
|9
|3
|1
|5
|7-12
|10
|16
|ЭЙБАР
|9
|2
|3
|4
|10-13
|9
|17
|СЕЛЬТА
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|18
|БЕТИС
|9
|2
|3
|4
|12-19
|9
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|9
|1
|2
|6
|4-15
|5
|20
|ЛЕГАНЕС
|9
|0
|2
|7
|4-14
|2
Смотрите, как испанские клубы играли в еврокубках на этой неделе:
"Славия" – "Барселона". Обзор матча. 1:2
"Галатасарай" – "Реал". Обзор матча. 0:1
"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0
"Эспаньол" – "Ференцварош". Обзор матча. 1:1
"Лилль" – "Валенсия". Обзор матча. 1:1
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