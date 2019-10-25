Без "Эль-класико": расписание и результаты 10-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 10-го тура чемпионата Испании - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Лионель Месси / Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 10-го тура Примеры. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что на этих выходных должно было пройти "Эль-класико" "Барселона" – "Реал", но матч перенесли из-за протестов в Каталонии.

Пятница, 25 октября

22:00 "Вильярреал" – "Алавес"

Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.75

Суббота, 26 октября

17:00 "Леганес" – "Мальорка"

Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.50

19:30 "Вальядолид" – "Эйбар"

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.25

22:00 "Атлетико" – "Атлетик" - Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 1.70 – 3.50 – 5.75

Воскресенье, 27 октября

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13:00 "Сельта" – "Реал Сосьедад" – Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50

15:00 "Гранада" – "Бетис"

Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85

17:00 "Леванте" – "Эспаньол"

Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.60

19:30 "Севилья" – "Хетафе"

Букмекеры: 1.78 – 3.40 – 5.25

22:00 "Осасуна" – "Валенсия"

2.85 – 3.25 – 2.55

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Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 9 6 1 2 23-10 19 2 РЕАЛ МАДРИД 9 5 3 1 16-9 18 3 ГРАНАДА 9 5 2 2 16-10 17 4 РЕАЛ СОСЬЕДАД 9 5 1 3 16-10 16 5 АТЛЕТИКО 9 4 4 1 8-5 16 6 СЕВИЛЬЯ 9 5 1 3 11-11 16 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 9 4 2 3 20-13 14 8 АТЛЕТИК 9 3 4 2 8-5 13 9 ХЕТАФЕ 9 3 4 2 14-12 13 10 ВАЛЕНСИЯ 9 3 4 2 13-13 13 11 ЛЕВАНТЕ 9 3 2 4 10-11 11 12 ВАЛЬЯДОЛИД 9 2 5 2 8-9 11 13 ОСАСУНА 9 2 5 2 7-8 11 14 АЛАВЕС 9 3 2 4 7-9 11 15 МАЛЬОРКА 9 3 1 5 7-12 10 16 ЭЙБАР 9 2 3 4 10-13 9 17 СЕЛЬТА 9 2 3 4 5-11 9 18 БЕТИС 9 2 3 4 12-19 9 19 ЭСПАНЬОЛ 9 1 2 6 4-15 5 20 ЛЕГАНЕС 9 0 2 7 4-14 2

Смотрите, как испанские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Славия" – "Барселона". Обзор матча. 1:2

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"Галатасарай" – "Реал". Обзор матча. 0:1

"Атлетико" – "Байер". Обзор матча. 1:0

"Эспаньол" – "Ференцварош". Обзор матча. 1:1

"Лилль" – "Валенсия". Обзор матча. 1:1

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