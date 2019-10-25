Фонсека против "Милана" и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки девятого тура Серии А. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 25 октября
21:45 "Верона" – "Сассуоло"
Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85
Суббота, 26 октября
16:00 "Лечче" – "Ювентус"
8.75 – 5.00 – 1.36
19:00 "Интер" – "Парма" – Футбол-1
1.30 – 5.50 – 10.50
21:45 "Дженоа" – "Брешия"
1.90 – 3.75 – 3.90
Воскресенье, 27 октября
13:30 "Болонья" – "Сампдория"
1.90 – 3.70 – 4.00
16:00 "Аталанта" – "Удинезе" – Футбол-2
1.45 – 4.50 – 7.00
16:00 СПАЛ – "Наполи"
7.50 – 4.60 – 1.42
16:00 "Торино" – "Кальяри"
1.83 – 3.60 – 4.50
19:00 "Рома" – "Милан" – Футбол-2
2.15 – 3.50 – 3.30
21:45 "Фиорентина" – "Лацио" – Футбол-2
2.45 – 3.50 – 2.80
Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|8
|7
|1
|0
|15-7
|22
|2
|ИНТЕР
|8
|7
|0
|1
|18-7
|21
|3
|АТАЛАНТА
|8
|5
|2
|1
|21-13
|17
|4
|НАПОЛИ
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|5
|КАЛЬЯРИ
|8
|4
|2
|2
|12-7
|14
|6
|РОМА
|8
|3
|4
|1
|12-10
|13
|7
|ЛАЦИО
|8
|3
|3
|2
|16-9
|12
|8
|ПАРМА
|8
|4
|0
|4
|13-11
|12
|9
|ФИОРЕНТИНА
|8
|3
|3
|2
|12-10
|12
|10
|ТОРИНО
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|УДИНЕЗЕ
|8
|3
|1
|4
|4-6
|10
|12
|МИЛАН
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|13
|БОЛОНЬЯ
|8
|2
|3
|3
|10-11
|9
|14
|ВЕРОНА
|8
|2
|3
|3
|6-7
|9
|15
|БРЕШИА
|7
|2
|1
|4
|7-9
|7
|16
|ЛЕЧЧЕ
|8
|2
|1
|5
|9-17
|7
|17
|САССУОЛО
|7
|2
|0
|5
|14-16
|6
|18
|СПАЛ
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|19
|ДЖЕНОА
|8
|1
|2
|5
|9-20
|5
|20
|САМПДОРИЯ
|8
|1
|1
|6
|4-16
|4
Смотрите, как итальянские клубы играли в еврокубках на этой неделе:
"Ювентус" – "Локомотив" . Обзор матча. 2:1
"Интер" – Боруссия Д. Обзор матча. 2:0
"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1
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