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Фонсека против "Милана" и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Италии

25 октября, 16:35

Все о поединках 9-го тура чемпионата Италии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки девятого тура Серии А. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:45 "Верона" – "Сассуоло"
Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85

Суббота, 26 октября

16:00 "Лечче" – "Ювентус"
8.75 – 5.00 – 1.36

19:00 "Интер" – "Парма" – Футбол-1
1.30 – 5.50 – 10.50

21:45 "Дженоа" – "Брешия"
1.90 – 3.75 – 3.90

Воскресенье, 27 октября

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13:30 "Болонья" – "Сампдория"
1.90 – 3.70 – 4.00

16:00 "Аталанта" – "Удинезе" – Футбол-2
1.45 – 4.50 – 7.00

16:00 СПАЛ – "Наполи"
7.50 – 4.60 – 1.42

16:00 "Торино" – "Кальяри"
1.83 – 3.60 – 4.50

В тренде
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19:00 "Рома" – "Милан" – Футбол-2
2.15 – 3.50 – 3.30

21:45 "Фиорентина" – "Лацио" – Футбол-2
2.45 – 3.50 – 2.80

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

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Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС871015-722
2ИНТЕР870118-721
3АТАЛАНТА852121-1317
4НАПОЛИ851217-1016
5КАЛЬЯРИ842212-714
6РОМА834112-1013
7ЛАЦИО833216-912
8ПАРМА840413-1112
9ФИОРЕНТИНА833212-1012
10ТОРИНО831410-1110
11УДИНЕЗЕ83144-610
12МИЛАН83148-1110
13БОЛОНЬЯ823310-119
14ВЕРОНА82336-79
15БРЕШИА72147-97
16ЛЕЧЧЕ82159-177
17САССУОЛО720514-166
18СПАЛ82066-156
19ДЖЕНОА81259-205
20САМПДОРИЯ81164-164

Смотрите, как итальянские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Ювентус" – "Локомотив" . Обзор матча. 2:1

"Интер" – Боруссия Д. Обзор матча. 2:0

"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1

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расписание результаты чемпионат Италии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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