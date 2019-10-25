Фонсека против "Милана" и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 9-го тура чемпионата Италии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки девятого тура Серии А. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:45 "Верона" – "Сассуоло"

Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85

Суббота, 26 октября

16:00 "Лечче" – "Ювентус"

8.75 – 5.00 – 1.36

19:00 "Интер" – "Парма" – Футбол-1

1.30 – 5.50 – 10.50

21:45 "Дженоа" – "Брешия"

1.90 – 3.75 – 3.90

Воскресенье, 27 октября

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13:30 "Болонья" – "Сампдория"

1.90 – 3.70 – 4.00

16:00 "Аталанта" – "Удинезе" – Футбол-2

1.45 – 4.50 – 7.00

16:00 СПАЛ – "Наполи"

7.50 – 4.60 – 1.42

16:00 "Торино" – "Кальяри"

1.83 – 3.60 – 4.50

19:00 "Рома" – "Милан" – Футбол-2

2.15 – 3.50 – 3.30

21:45 "Фиорентина" – "Лацио" – Футбол-2

2.45 – 3.50 – 2.80

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

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Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 8 7 1 0 15-7 22 2 ИНТЕР 8 7 0 1 18-7 21 3 АТАЛАНТА 8 5 2 1 21-13 17 4 НАПОЛИ 8 5 1 2 17-10 16 5 КАЛЬЯРИ 8 4 2 2 12-7 14 6 РОМА 8 3 4 1 12-10 13 7 ЛАЦИО 8 3 3 2 16-9 12 8 ПАРМА 8 4 0 4 13-11 12 9 ФИОРЕНТИНА 8 3 3 2 12-10 12 10 ТОРИНО 8 3 1 4 10-11 10 11 УДИНЕЗЕ 8 3 1 4 4-6 10 12 МИЛАН 8 3 1 4 8-11 10 13 БОЛОНЬЯ 8 2 3 3 10-11 9 14 ВЕРОНА 8 2 3 3 6-7 9 15 БРЕШИА 7 2 1 4 7-9 7 16 ЛЕЧЧЕ 8 2 1 5 9-17 7 17 САССУОЛО 7 2 0 5 14-16 6 18 СПАЛ 8 2 0 6 6-15 6 19 ДЖЕНОА 8 1 2 5 9-20 5 20 САМПДОРИЯ 8 1 1 6 4-16 4

Смотрите, как итальянские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Ювентус" – "Локомотив" . Обзор матча. 2:1

"Интер" – Боруссия Д. Обзор матча. 2:0

"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1

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