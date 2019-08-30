Руслан Малиновский: "Думаю, "Шахтер" и "Манчестер Сити" будут претендовать на первые два места"

Игрок "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. Бергамцы попали в группу С вместе с "Манчестер Сити", "Шахтером" и загребским "Динамо".

"Когда увидел, что "Шахтеру" попался "Ман Сити" – было смешно. Потом и "Аталанта" добавилась. Неожиданно. Вряд ли, кто-то мог сказать до начала жеребьевки, что будет именно такая группа. Будет интересно," – отметил Руслан.

Кстати, "Шахтер" начнет и завершит групповой этап Лиги чемпионов дома. Стал известен календарь "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Хотел ли я "Шахтер" в соперники? Перед жеребьевкой с женой гадали, кто может попасться. Я сказал, что попадется "Шахтер". Какое место хотим занять? Это будет решать тренерский штаб. В Италии очень важно хорошо выступать в чемпионате. Будет тяжело играть на два фронта", – добавил игрок.

Также добавим, что Роналду и Месси оказались в пролете. УЕФА назвал лучшего футболиста прошлого сезона.

"Думаю, "Шахтер" и "Манчестер Сити" будут претендовать на первые два места. Однако и "Аталанта" будет бороться за первые позиции. "Динамо Загреб" – также неудобная команда. Но если мы хотим пробиться дальше, то должны обыгрывать такие команды. В чьи ворота хочу забить больше? Наверное, в ворота Манчестер Сити", – подытожил Малиновский.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

Кстати, "Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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