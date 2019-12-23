С лучшего кипера в мире в испанскую "дырку": ужасная статистика Де Хеа в Англии

Вратарь "МЮ" проводит очень слабый сезон за команду

Давид Де Хеа / Фото: Reuters

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа допустил голевую ошибку в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом".

В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.

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Де Хеа является лидером чемпионата Англии по ошибкам, которые привели к голам, начиная с сезона-2018/19. За последние 17 месяцев вратарь "красных дьяволов" допустил шесть голевых ошибок.

В нынешней кампании Давид провел 18 встреч в АПЛ и пропустил 22 гола. В его активе только 2 сухих матча. "Манчестер Юнайтед", набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английского первенства.

Ранее мы писали, что "Дырявые дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет. "Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

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