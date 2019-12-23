Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

С лучшего кипера в мире в испанскую "дырку": ужасная статистика Де Хеа в Англии

23 декабря, 08:29

Вратарь "МЮ" проводит очень слабый сезон за команду

Давид Де Хеа

Давид Де Хеа / Фото: Reuters

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа допустил голевую ошибку в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом".

В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.

Читайте также: Фаната, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Реклама

Де Хеа является лидером чемпионата Англии по ошибкам, которые привели к голам, начиная с сезона-2018/19. За последние 17 месяцев вратарь "красных дьяволов" допустил шесть голевых ошибок.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

В нынешней кампании Давид провел 18 встреч в АПЛ и пропустил 22 гола. В его активе только 2 сухих матча. "Манчестер Юнайтед", набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английского первенства.

Ранее мы писали, что "Дырявые дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет. "Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Уотфорд

Источник: OptaJoe

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с
Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...