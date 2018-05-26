Салаху поможет Аллах, а букмекеры верят в Роналду: все о финалистах Лиги чемпионов в Киеве

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. На нашем сайте уже доступен текстовый онлайн "Реал" – "Ливерпуль", а пока предлагаем познакомиться с командами, которые сойдутся в битве за трофей. Это – сильнейшие клубы Европы, которые обошли в борьбе за Кубок десятки других команд континента. Именно к ним сегодня приковано внимание всего спортивного мира. Как команды боролись за право приехать в Киев, и чьи болельщики могут уехать из Украины счастливее – исследовал Виталий Тарасов.

С момента основания турнира, еще 1955 году "Реал" и "Ливерпуль" между собой встречались 5 раз. Дважды побеждали испанцы, трижды – англичане. В финале турнира команды сходились лишь раз. Еще 1981 году. Тогда кубок взяли "красные".

После изменения формата турнира в 90-х и переименования его из Кубка на Лигу чемпионов "Ливерпуль" побеждал только 2005-го. Но как?! Тогда команда проигрывала итальянскому "Милану" 0:3, но смогла отыграться и взять трофей.

А вот "Реал" побеждал шесть раз. Причем в последние годы им нет равных. "Королевский клуб" завоевал кубок в 2014, 2016 2017 годах. Это значит, если сегодня "Реал" снова выиграет – завоюет кубок в третий раз подряд в новейшей истории.

Букмекеры тоже на стороне "Реала". Говорят, основное время поединка завершится 1:1. Но в итоге "сливочные" возьмут верх. Убеждены – гол должен забить Криштиану Роналду. Кстати, силу удара португальца вчера на тренировке на себе почувствовал один из журналистов. Лидер мадридцев извинился, а по завершении тренировки подарил жертве свой свитер.

Правда, далеко не все спортивные журналисты и футбольные эксперты согласны с букмекерами. Говорят – "Ливерпуль" "проголодался" за победами, да и статистика в этом сезоне у них лучше мадридцев. Трио нападающих "Ливерпуля" в этом розыгрыше забили больше всех – 29 мячей из 35 в целом. У "Реала" на 10 голов меньше. Прогнозы на финал Лиги чемпионов: от 4:1 от Дель Боске до 3:3 от Кличко.

Помочь "Ливерпулю" должны и сверхъестественные силы, пишут зарубежные СМИ. Семья лидера "Красных" – египтянина Мохаммеда Саллаха, собирается зарезать трех телят, чтобы их сыну помог Аллах. А египетские болельщики уже заявили – если их любимец по кличке "Фараон" поможет "Ливерпулю" выиграть кубок – готовы выдвигать его кандидатуру на пост президента Египта.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.