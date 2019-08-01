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Сборная Аргентины продлила контраст с тренером сделавшим команду третьей в Южной Америке

Сегодня, 14:02

Бронзовый призер последнего Кубка Америки продолжит сотрудничество с Лионелем Скалони

Лионель Скалони

Лионель Скалони / Фото: AFP

Сборная Аргентины продлила контраст с тренером сделавшим команду третьей в Южной Америке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Футбол Бронзовый призер последнего Кубка Америки продолжит сотрудничество с Лионелем Скалони

Федерация футбола Аргентины продлила контракт с главным тренером 41-летним специалистом Лионелем Скалони, который будет руководить сборной до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает O Globo. Скалони возглавил Аргентину после чемпионата мира-2018 в России. Он руководил командой на последнем Кубке Америки, который прошел в Бразилии, и занял вместе со сборной третье место.

Кстати, еще до начала Кубка Америки тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина. Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате ДТП. Происшествие случилось, когда тренер парковал велосипед.

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Ранее мы сообщали, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Лидер сборной Аргентины был удален в матче с Чили и обвинял организаторов в коррупции. Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов.

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Помним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.

Жаркий танец Месси с женой на Ибице:

Ліонель Мессі на Ібіці Видео: Instagram

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

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тренер футбол сборная Аргентины Лионель Скалони

Источник: Football.By

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