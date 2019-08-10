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Сексапильная телеведущая, с которой хотел переспать игрок "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 12:53

Наталья Мандиола знает, как удивить

Наталиа Мандиола

Наталиа Мандиола / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что футболист Манчестер Юнайтед Алексис Санчес на отдыхе хотел затащить в постель чилийскую телеведущую Наталью Мандиолу. По словам женщины, они познакомились в ночном клубе, после чего игрок начал донимать ее звонками и сообщениями.

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Очаровательная девушка работает на чилийском телевидении уже много лет. Красотка постоянно радует откровенными фотографиями у себя в Instagram, где уже собралось более 70 тысяч поклонников.

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Напомним, что  "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок английского "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе французского наставника Зинедина Зидана. Но после слов агента футболиста Райолы от этой идеи отказались.

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девушки Манчестер Юнайтед Алексис Санчес

Источник: Сегодня|Спорт

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