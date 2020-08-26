"Шахтер" – "Динамо": тройка самых полезных игроков матча за Суперкубок

Самым полезным игроком матча "Шахтер" – "Динамо", по оценкам аналитической компании InStat, стал капитан киевлян Сергей Сидорчук, на счету которого в этом поединке – голевой пас на открывшего счет Карлоса Де Пену. Напомним, в игре за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский" "Динамо" одолело "Шахтер" 3:1 и выиграло первый трофей под руководством своего нового тренера Мирчи Луческу.

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Рейтинг эффективности игры полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука составил 328 баллов, сообщает "Команда №1". За 90 минут хавбек сборной Украины выполнил 48 тактико-технических действий с браком 23%, выиграл 7 единоборств из 14-ти, также он 9 раз вступил в отбор, совершил 7 перехватов и 2 подбора.

В тройку лучших футболистов матча "Шахтер" – "Динамо", согласно InStat Index, также вошли вингер "Шахтера" Тете (305 баллов) и центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов (298 пунктов).

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Напомним, сразу после выигрыша Суперкубка капитан "Динамо" отметил тренера команды. "Таких трудоголиков, как Луческу, в жизни еще не видел", – заявил Сергей Сидорчук, по словам которого, победу киевлянам принесла нейтрализация козырей "Шахтера" и реализация своих моментов.

Также мы писали, что победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером. Румынский специалист стал первым наставником, выигравшим этот трофей с двумя разными командами.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" (3:1)

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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