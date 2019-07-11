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"Шахтер" проиграл на сборах самому титулованному клубу Кипра

11 июля, 20:29

АПОЭЛ вырвал победу над "горняками" в самом конце матча

Перед началом матча
Перед началом матча. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" завершил летние сборы. В последнем товарищеском матче межсезонья соперником "горняков" был самый титулованный клуб Кипра - АПОЭЛ из Никосии В его активе 28 чемпионств и текущая серия из семь золотых комплектов подряд.

Поединок прошел в хорошем темпе, как для сборов. "Горняки" больше старались атаковать, обострять, бить. Но в итоге, забил соперник. На 84-й минуте Линус Халлениус головой отправил мяч в сетку. Попытка отыграться не принесла успеха. АПОЭЛ победил "Шахтер" – 1:0.

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Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ. Т

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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, АПОЭЛ

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Сегодня|Спорт

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