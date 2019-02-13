"Шахтер" провел открытую тренировку перед матчем с "Айнтрахтом"

В четверг донецкий клуб сыграет поединок плей-офф Лиги Европы

Тренировка "горняков" перед Лигой Европы. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" провел открытую тренировку перед матчем с "Айнтрахтом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41d/a9a/5c641da9aea0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41d/a9a/5c641da9aea0e.jpg 2019-02-13T15:40:00+02:00 Футбол В четверг донецкий клуб сыграет поединок плей-офф Лиги Европы

Сегодня футболисты "Шахтера" провели предматчевую тренировку согласно регламента УЕФА. Команда показала, как готовится к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Футболисты размялись, сыграв в квадраты, после чего около часа отрабатывали тактические упражнения и стандартные положения. В 17:00 команда вылетит в Харьков.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет 14 февраля в Харькове, начало в 22:00. Интересно, что перед матчем "Айнтрахт" попросил отдельную раздевалку для своих тренеров. А также 20 футбольных мячей, три массажных стола, 120 бутылок воды и 50 кг льда, черный чай и кофе.

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских. УЕФА присудил матчу "Шахтер" – "Айнтрахт" высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче Лиги Европы в Риме устроили беспорядки.

Кстати, в этом году исполняется десять лет как "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА. Единственный с того победного состава, кто продолжает играть в "Шахтере" – голкипер Андрей Пятов.

В интервью "Сегодня" Пятов вспомнил о реванше с ЦСКА, судьбе своего свитера и почему не хранит запись финала. А еще Андрей признался: "В перерыве финала Кубка УЕФА ждал от Луческу другой реакции".

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