"Шахтер" провел открытую тренировку перед матчем с "Айнтрахтом"
В четверг донецкий клуб сыграет поединок плей-офф Лиги Европы
Сегодня футболисты "Шахтера" провели предматчевую тренировку согласно регламента УЕФА. Команда показала, как готовится к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Футболисты размялись, сыграв в квадраты, после чего около часа отрабатывали тактические упражнения и стандартные положения. В 17:00 команда вылетит в Харьков.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет 14 февраля в Харькове, начало в 22:00. Интересно, что перед матчем "Айнтрахт" попросил отдельную раздевалку для своих тренеров. А также 20 футбольных мячей, три массажных стола, 120 бутылок воды и 50 кг льда, черный чай и кофе.
Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских. УЕФА присудил матчу "Шахтер" – "Айнтрахт" высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче Лиги Европы в Риме устроили беспорядки.
Кстати, в этом году исполняется десять лет как "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА. Единственный с того победного состава, кто продолжает играть в "Шахтере" – голкипер Андрей Пятов.
В интервью "Сегодня" Пятов вспомнил о реванше с ЦСКА, судьбе своего свитера и почему не хранит запись финала. А еще Андрей признался: "В перерыве финала Кубка УЕФА ждал от Луческу другой реакции".
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