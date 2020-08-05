"Шахтер" – "Вольфсбург": все прогнозы на матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы

В среду, 5 августа, "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, пять месяцев назад, еще до остановки соревнований из-за коронавируса, "горняки" одолели немецкий клуб на его поле со счетом 2:1. Начало повторной встречи соперников в Киеве на НСК "Олимпийский" – в 19:55. Трансляция "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн доступна на нашем сайте. Также матч в прямом эфире покажет сервис OLL.TV.
"Шахтер" – "Вольфсбург": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы
"Шахтер" – "Вольфсбург": прогноз букмекеров
Аналитики букмекерских контор считают украинский клуб небольшим фаворитом ответного матча. Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет 2.40, котировка на победу "Вольфсбурга" – 2.95, на ничью – 3.55.
Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Шахтера" 40 процентов, ничья 27 процентов, победа "Вольфсбурга" 33 процента.
Читайте также: Какие матчи нельзя пропустить на этой неделе: анонс и прогноз футбольного комментатора. ПОДКАСТ
Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их небольшое количество. С вероятностью в 56 процентов на "Олимпийском" будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.70, а на "больше 2,5 голов" – 2.20.
Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.23 "Шахтер" и 4.50 "Вольфсбург". То есть вероятность прохода "горняков" в следующий раунд еврокубка составляет 79 процентов.
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Германии (2:1)
ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"
- Жуниор Мораес – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")
- Тайсон – 2.80
- Марлос – 3.00
- Тете – 3.20
- Манор Соломон – 3.50
Смотрите, как забивает Мораес
ТОП-5 претендентов на гол у "Вольфсбурга"
- Ваут Вегхорст – 2.80
- Даниэль Гинчек – 3.20
- Омар Мармуш – 4.00
- Йосип Брекало – 4.50
- Ксавер Шлагер – 4.80
Смотрите, как забивает Вегхорст
Ранее лучший бомбардир дончан озвучил суперцель "Шахтера" перед матчем с "Вольфсбургом". По мнению бразильского украинца Жуниора Мораеса, "горнякам" по силам дойти до финала Лиги Европы.
Смотрите, как "Шахтер" награждали "золотом" УПЛ-2020
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк