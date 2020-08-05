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"Шахтер" – "Вольфсбург": все прогнозы на матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы

5 августа, 12:54

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики дают чемпионам Украины 79 процентов на попадание в следующий раунд евротурнира

В среду, 5 августа, "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, пять месяцев назад, еще до остановки соревнований из-за коронавируса, "горняки" одолели немецкий клуб на его поле со счетом 2:1. Начало повторной встречи соперников в Киеве на НСК "Олимпийский" – в 19:55. Трансляция "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн доступна на нашем сайте. Также матч в прямом эфире покажет сервис OLL.TV.

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"Шахтер" – "Вольфсбург": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

"Шахтер" – "Вольфсбург": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают украинский клуб небольшим фаворитом ответного матча. Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет 2.40, котировка на победу "Вольфсбурга" – 2.95, на ничью – 3.55.

Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Шахтера" 40 процентов, ничья 27 процентов, победа "Вольфсбурга" 33 процента.

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Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их небольшое количество. С вероятностью в 56 процентов на "Олимпийском" будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.70, а на "больше 2,5 голов" – 2.20.

Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.23 "Шахтер" и 4.50 "Вольфсбург". То есть вероятность прохода "горняков" в следующий раунд еврокубка составляет 79 процентов.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Германии (2:1)

ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"

  • Жуниор Мораес – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")
  • Тайсон – 2.80
  • Марлос – 3.00
  • Тете – 3.20
  • Манор Соломон – 3.50
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Смотрите, как забивает Мораес

ТОП-5 претендентов на гол у "Вольфсбурга"

  • Ваут Вегхорст – 2.80
  • Даниэль Гинчек – 3.20
  • Омар Мармуш – 4.00
  • Йосип Брекало – 4.50
  • Ксавер Шлагер – 4.80

Смотрите, как забивает Вегхорст

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Ранее лучший бомбардир дончан озвучил суперцель "Шахтера" перед матчем с "Вольфсбургом". По мнению бразильского украинца Жуниора Мораеса, "горнякам" по силам дойти до финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" награждали "золотом" УПЛ-2020

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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