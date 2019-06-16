"Шева, заигрывай его!": Украина может потерять героя молодежного чемпионата мира

Андрея Шевченко призывают поскорее заиграть Георгия Цитаишвили, пока тот "не сбежал в Грузию"

Георгий Цитаишвили. Фото: Reuters

Болельщики засыпали комментариями главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после того, как он сделал пост у себя в Instagram, посвященный молодежной сборной страны. "Мои поздравления! Чемпионы мира – впервые в истории!" – написал Шева по окончании финального матча мундиаля U20, в котором команда Александра Петракова обыграла со счетом 3:1 Южную Корею и завоевала "золото" ЧМ-2019. В адрес Шевченко, среди прочего, прозвучали следующие пожелания:

Булеца, Попов, Лунин, Бондарь, Конопля – будущее главной сборной Украины!

Шева, бери подрастающее поколение под свое крыло!

Шева, действуй – приглашай Цитаишвили и заигрывай за свою сборную, потому что пацан может в Грузию сбежать.

Отметим, что динамовец Георгий Цитаишвили, забивший в ворота корейцев шикарный гол после рейда с центра поля, имеет грузинские корни. На этом основании, даже будучи задействованным в молодежной сборной Украины, он имеет право перебраться под знамена главной сборной Грузии.

Как мы писали ранее, появилось видео бурного празднования сборной Украины своей победы на чемпионате мира. По окончании поединка, когда настало время регламентной пресс-конференции главного тренера украинцев Александра Петракова, в зал ворвались все его подопечные и принялись распевать знаменитую песню: "Кампеоне! Кампеоне! Оле! Оле! Оле!", в такт мелодии постукивая ладонями по столу и размахивая при этом сине-желтым флагом. Таких эмоций украинский футбол еще не видел!

Также сообщалось, что Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Награду в виде золотой перчатки Андрей получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Шева, заигрывай его!": Украина может потерять героя молодежного чемпионата мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"