Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Шева, заигрывай его!": Украина может потерять героя молодежного чемпионата мира

16 июня, 00:25

Андрея Шевченко призывают поскорее заиграть Георгия Цитаишвили, пока тот "не сбежал в Грузию"

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: Reuters

Болельщики засыпали комментариями главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после того, как он сделал пост у себя в Instagram, посвященный молодежной сборной страны. "Мои поздравления! Чемпионы мира – впервые в истории!" – написал Шева по окончании финального матча мундиаля U20, в котором команда Александра Петракова обыграла со счетом 3:1 Южную Корею и завоевала "золото" ЧМ-2019. В адрес Шевченко, среди прочего, прозвучали следующие пожелания:

  • Булеца, Попов, Лунин, Бондарь, Конопля – будущее главной сборной Украины!
  • Шева, бери подрастающее поколение под свое крыло!
  • Шева, действуй – приглашай Цитаишвили и заигрывай за свою сборную, потому что пацан может в Грузию сбежать.

Отметим, что динамовец Георгий Цитаишвили, забивший в ворота корейцев шикарный гол после рейда с центра поля, имеет грузинские корни. На этом основании, даже будучи задействованным в молодежной сборной Украины, он имеет право перебраться под знамена главной сборной Грузии.

Как мы писали ранее, появилось видео бурного празднования сборной Украины своей победы на чемпионате мира. По окончании поединка, когда настало время регламентной пресс-конференции главного тренера украинцев Александра Петракова, в зал ворвались все его подопечные и принялись распевать знаменитую песню: "Кампеоне! Кампеоне! Оле! Оле! Оле!", в такт мелодии постукивая ладонями по столу и размахивая при этом сине-желтым флагом. Таких эмоций украинский футбол еще не видел!

Также сообщалось, что Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Награду в виде золотой перчатки Андрей получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Украины U20, Георгий Цитаишвили, ЧМ-2019 (U-20)

Вы сейчас просматриваете новость " "Шева, заигрывай его!": Украина может потерять героя молодежного чемпионата мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Фарт был с нами": первые слова звезд молодежной сборной Украины в статусе чемпионов мира

Вчера, 22:57

Подопечные Александра Петракова еще не верят, что впервые в истории стали лучшими на планете

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

Вчера, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Пенсии жителям Донбасса: В ООН сделали заявление о ПЧ

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным

«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Диетолог назвала самый полезный суп

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

10 причин почему жить одному — здорово

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Вчера, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Вчера, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Вчера, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Куркума спасет больные суставы

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь