Шевченко рассказал, есть ли уже состав на Евро-2020 и в каком состоянии температуривший Коноплянка

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне заключительного поединка отбора на Евро-2020 с Сербией, которая состоится завтра в Белграде. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется в 16:00.

Для начала Шевченко рассказал, в каком состоянии сейчас полузащитник "сине-желтых" Евгений Коноплянка и какая у команды мотивация:

"У всех футболистов хорошее физическое состояние, все готовятся. У Жени была температура в Запорожье, но сейчас он чувствует себя хорошо. Вчера уже тренировался. Мотивация? С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то завтра нужно провести удачную игру. Мы с Сербией решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы. Я думаю, что у них правильная мотивация, однако вряд ли счет играет какую-то роль. Во Львове у нас была задача взять три очка, что мы и сделали. Не всегда счет вполне отражает то, что происходит на поле. У сербов хорошая команда, поэтому завтра будет непростой поединок. Нам важно заработать очки с прицелом на будущую жеребьевку".

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Поинтересовались у тренера сборной Украины, может ли Сербия забить пять мячей и взять у нас реванш за поражение в Украине в июне:

"Я не буду давать никаких прогнозов. Если сербская команда достойно сыграет, покажет хорошую игру, то окажется сильнее".

Коснулись в зале и вопроса болельщиков. Мы отмечали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут.

"Однозначно нам не будет хватать этой поддержки, – заявил Шевченко. – Но договоренность между федерациями была и раньше. Если есть какие-то конфликты, то нужно их тушить – чем быстрее, тем лучше. Сербия – хорошая команда с сильными исполнителями, нас ждет непростой матч, но не нужно забывать об уважении друг к другу".

Напоследок Андрей Шевченко подчеркнул, что еще не знает, какой состав повезет следующим летом на Евро – до старта еще много времени, что-то может измениться".

Мы также давали громкий ответ украинского "шотландца" Шведа на призывы отомстить за 0:5: "Пусть сербы нас боятся".

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