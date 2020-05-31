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Сила болельщиков: после возобновления чемпионата Германии хозяева выиграли лишь 6 матчей из 33

31 мая, 09:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Коронавирус нивелировал преимущество домашнего стадиона

Возвращение чемпионата Германии не пошло на пользу командам-хозяевам. Как подсчитали в издании DW, хозяева выиграли лишь 21 процентов от всех матчей после рестарта Бундеслиги. На домашних стадионах командами были выиграны лишь шесть матчей из 33. Коэффициент побед в гостях теперь составляет 48 процентов – на 11 процентов выше, чем в среднем за сезон.

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Напомним, что немецкие клубы оригинально обходили запрет на посещение болельщиков на стадионах. Например, "Боруссия" из Менхенгладбаха разместила на трибунах фотографии своих фанатов. Где раньше была "желтая стена"... Репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии.

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Как мы писали ранее, в чемпионате Венгрии разрешили вернуть болельщиков на стадионы. Тем не менее, каждый клуб будет принимать решение самостоятельно. При этом, на стадионе все равно нужно будет соблюдать правила дистанцирования.

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Также мы писали, что в России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями. На стадионе должно быть занято не более 10 процентов всех мест.

Смотрите, как "Вольфсбург" без зрителей проиграл "Шахтеру":

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футбол болельщики чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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