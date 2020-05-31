Сила болельщиков: после возобновления чемпионата Германии хозяева выиграли лишь 6 матчей из 33

Возвращение чемпионата Германии не пошло на пользу командам-хозяевам. Как подсчитали в издании DW, хозяева выиграли лишь 21 процентов от всех матчей после рестарта Бундеслиги. На домашних стадионах командами были выиграны лишь шесть матчей из 33. Коэффициент побед в гостях теперь составляет 48 процентов – на 11 процентов выше, чем в среднем за сезон.

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Напомним, что немецкие клубы оригинально обходили запрет на посещение болельщиков на стадионах. Например, "Боруссия" из Менхенгладбаха разместила на трибунах фотографии своих фанатов. Где раньше была "желтая стена"... Репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии.

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Как мы писали ранее, в чемпионате Венгрии разрешили вернуть болельщиков на стадионы. Тем не менее, каждый клуб будет принимать решение самостоятельно. При этом, на стадионе все равно нужно будет соблюдать правила дистанцирования.

Также мы писали, что в России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями. На стадионе должно быть занято не более 10 процентов всех мест.

Смотрите, как "Вольфсбург" без зрителей проиграл "Шахтеру":

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