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Скончался легендарный игрок топ-клуба и чемпион мира в составе сборной Англии

12 апреля, 18:25

Максим Перепелица

Питер Бонетти ушел из жизни в возрасте 78 лет

Бывший вратарь лондонского футбольного клуба "Челси" Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается 12 апреля на официальной странице клуба в Twitter. Ранее мы писали, что игрок "Челси" Виллиан не договорился о новом контракте.

"Все в "Челси" глубоко опечалены объявлением о смерти нашего блестящего бывшего вратаря Питера Бонетти", — говорится в сообщении.

Питер Бонетти был чемпионом мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии. В качестве голкипера "Челси" сыграл более 700 матчей и становился победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Кубка обладателей кубков УЕФА.

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Ранее мы писали, что Виллиан может продлить карьеру в "Ювентусе". В рядах "Старой синьоры" бразилец может воссоединиться с другим бывшим лидером "Шахтера" – Дугласом Костой.

Также мы рассказывали, что не стало легенды Формулы-1: "синоним скорости" проиграл инфекции дыхательных путей.

Смотрите обзор поединка Лиги чемпионов, в котором сыграли "Челси" и "Бавария":

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смерть чемпионат Англии Челси Лондон легенда

Источник: Официальный сайт ФК "Челси"

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