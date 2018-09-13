Слишком глубокое декольте: девушка украинца из "Реала" поразила соцсети откровенным фото

Сегодня, 23:20

Анастасия Томазова позирует в пикантном наряде

Фото Instagram
Фото Instagram

Девушка украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова на своей странице в Instagram поделилась откровенным снимком, на котором девушка запечатлена в купальнике со слишком глубоким декольте. Красотка хотела показать, как скучает за летом.

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Напомним, что сразу же после перехода Лунина в "Реал" испанские СМИ принялись обсуждать его подругу. Журналисты отметили, что девушка ведет активную жизнь в соцсети Instagram, где имеет более четырех тысяч подписчиков. Анастасии предрекали популярность девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, а также Пилар Рубио – супруги капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

Ранее сообщалось, что "Реал" отдал Лунина в аренду в "Леганес". Украинский голкипер будет выступать в клубе до конца сезона.

Напомним, что накануне прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру и нарвалась на советы в соцсетях. "Большая грудь замедляет тебя", – писали болельщики.

Ранее мы опубликовали фото, на котором жена игрока "Динамо" прикрыла обнаженную грудь круассанами.

А сегодня мы опубликовали фото эффектной супруги Джона Терри Тони – из-за нее знаменитый футболист передумал переезжать в московский "Спартак".
футбол, WAGs, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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