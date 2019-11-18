"Словно управляемые лазерным лучом": Коноплянка рассказал, почему в сборной не хватает Ракицкого

Коноплянка и Ракицкий / Фото: ФФУ

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу отсутствия в национальной команде защитника питерского "Зенита" Ярослава Ракицкого. Ранее мы писали, что Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной, аргументируя свое решение тем, что "футбол стал политикой".

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"Конечно без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает, – рассказал Коноплянка в интервью журналу "Футбол". Помимо того, что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек".

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией в заключительном матче отбора к Евро-2020 сборная Украины переписала историю. Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

А лучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.

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