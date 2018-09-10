Сразу два смертельных ДТП случилось с участием футболистов

Сегодня, 22:44

В Польше насмерть разбился экс-игрок "Кальяри", а в Аргентине бывший талант стал виновником двух смертей

Кристиан Попиела. Фото ФК &quot;Кальяри&quot;
Кристиан Попиела. Фото ФК "Кальяри"

В понедельник, 10 сентября, спортивный мир потрясла гибель 20-летнего футболиста "Сент-Этьена" Вильяма Гомиса – он был застрелен во время уличной перестрелки, а вместе с ним погиб 14-летний подросток.

Однако этот инцидент оказался не единственным при участии спортсменов. Так, в Польше погиб бывший игрок итальянского "Кальяри" Кристиан Попиела. 20-летний форвард не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

А в Аргентине некогда подававший большие надежды экс-нападающий "Бока Хуниорс" Науэль Сарате стал виновником ДТП со смертельным исходом. Автомобиль футболиста на большой скорости врезался в едущее впереди такси. В результате сильного удара двое пассажиров такси, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте. Сам же виновник аварии отделался легкими повреждениями.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафией. Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе – якобы злоумышленники пытались взломать и перепрограммировать игровые автоматы в казино

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства. Четыре женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата.

Добавим, что в конце июля в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.
ДТП, футбол, футболист, Бока Хуниорс, Кальяри

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Сегодня|Спорт

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