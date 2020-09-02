Стадион для "Царя": экскурсия по новой арене сельского "Колоса"

Арену на 5 тысяч мест в Ковалевке построили за 14 месяцев и 160 млн грн. Здесь Селезнев будет бить суперрекорд Шацких

В селе Ковалевка, что в 74 км от Киева, состоялось сразу две презентации. И еще вопрос, какая из них звонче. Местный футбольный клуб "Колос" открыл свой новый стадион, построенный за 14 месяцев и 160 млн грн. И вместе с тем представил в качестве новичка команды Евгения Селезнева, который для одних болельщиков – "Царь", для других – "Кормилец".

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В 35 лет победитель Кубка УЕФА и финалист Лиги Европы завершил скитания по Турции ради того, чтобы, как он говорит, стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Дабы обойти Максима Шацких с его 124 мячами, Евгению нужно забить 14 голов. И символично, что Селя будет делать это в селе – с номером 11, а также морковкой и колоском на спине.

Сельскохозяйственная тематика в Ковалевке рулит. У входа на новопостроенную арену нас встречают живые Кукурузка и Бурячок. "Волынец, Яшков, Костышин, Лысенко, Смирный... – это ковалевский мальчуган Владислав в костюме Кукурузки называет нам своих любимых футболистов "Колоса". – Селезнев? По тем матчам, что я видел, он хорошо себя показывал. Думаю, и за "Колос" голов назабивает".

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Кстати, бок-о-бок с новой футбольной ареной "Колоса" расположен крытый ледовый каток, на котором играет местная хоккейная команда "Ковалевские Кабаны". Не исключено, этот фактор тоже сыграл свою роль в том, что Селезнева удалось заманить в Ковалевку. Он-то известный любитель погонять шайбу на коньках.

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Заходим внутрь административного здания нового стадиона. И что мы видим? Эффектная блондинка у стойки, охапка колосьев пшеницы рядом с ней и уголок трофеев "Колоса", в котором уже нет свободного места. "Больше не собираетесь выигрывать кубки?" – летят от некоторых журналистов шуточки в адрес персонала клуба.

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А по ступенькам с верхнего этажа в это время уже спускается Селезнев. Он в очках, за которыми скрываются уставшие глаза: как скажет футболист позже, тренер "Колоса" Костышин-старший в первый же день пригрузил его изнурительными тестами.

Мы, наоборот, поднимаемся туда, откуда спустился Селезнев. Наверху – раздевалки команд и судейские комнаты. Причем последних – две. Одна судейская – мужская. Вторая – женская. И она более просторная – с отдельным отсеком для переодевания. Катерина Монзуль, к вашему приезду тут готовы.

По туннелю из админздания команды будут выходить прямо на газон.

12 сентября по этому пути проследуют игроки "Колоса" и ФК "Львов". Это будет дебютный матч на новой арене. А журналисты "Сегодня" "поляну" в Ковалевке уже опробовали – мягенькая, хоть бери да устраивай на ней пикник. "В Житомире заказывали", – рассказал о происхождении газона президент "Колоса" Андрей Засуха, сын экс-депутатов ВР Анатолия и Татьяны Засух.

Кстати, скамейки запасных – а это по два ряда уютных кресел под козырьками – на стадионе "Колоса" практически соприкасаются с трибунами. Так что тренерам команд, играющих здесь, будет хорошо слышно, что о них думают болельщики.

Хоть в Ковалевке, по последней переписи, проживает всего 1646 человек, босс клуба уверен, что стадион, рассчитанный на 5050 человек, будет заполняться на сто процентов – за счет болельщиков из других сел и гостей из столицы.

"Здесь с удовольствием будет играть женская сборная Украины", – добавил президент УАФ Андрей Павелко, участвовавший в презентации новой арены. Также он обещает проведение здесь матчей с участием мужских молодежных сборных страны.

Другое дело – Лига Европы. Ее Ковалевка может увидеть отнюдь не скоро. Дело в том, что "Колосу" не очень повезло с жеребьевкой. 17 сентября во втором квалификационном раунде команда играет с греческим "Арисом" в Салониках. Если пройдет эллинов – встретится 24 сентября с хорватской "Риекой", опять же, в гостях. И только затем, в раунде плей-офф, "Колос" наконец сможет сыграть еврокубки в родном селе. Но до этой стадии же еще дойти надо!

"Значит, чтобы Лига Европы приехала в Ковалевку, нужно проходить двух соперников. А там... Наш главный тренер хочет получить в оппоненты "Милан". Поживем-увидим", – говорит Андрей Засуха

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А вот принимать групповой турнир Лиги Европы, даже если дебютант еврокубков сельский "Колос" туда пробьется, Ковалевка не сможет. Это связано с тем, что в радиусе 50 км от села нет аэропорта. В таком случае, как говорят в клубе, будут играть либо на НСК "Олимпийский", либо на "Динамо" имени Лобановского.

"Одно из моих желаний – чтобы название Ковалевка попало в групповой турнир Лиги Европы. Тогда мое появление здесь более чем на 50 процентов уже будет оправдано", – отметил во время своей презентации в качестве игрока "Колоса" Селезнев

Что интересно: он уверен – ему ничто не помешает стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. "Помешает только одно – если тренер даст мне еще один такой тест, как сегодня", – шутит Селезнев.

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Как надолго Селезнев в "Колосе"? Президент клуба намекнул, что если необходимые для рекорда 14 голов экс-форвард сборной Украины не забьет за один сезон, то останется на второй.

Кстати, 2 сентября в Ковалевке прозвучало еще одно заявление, за осуществлением или неосуществлением которого будет интересно понаблюдать в течение времени.

Андрей Засуха утверждает, что возглавляемый им клуб, за пять лет превратившийся из аматоров в участника Лиги Европы, хочет замахнуться на большее – звание сильнейшей команды Украины. "Следующий этап – чемпионство в Украине. К нему нужно еще дойти. Не такими темпами, но... Главное не перегореть", – говорит Засуха. В это время термометр в Ковалевке показывает +33°C.

Смотрите, что представляет собой стадион "Колос"

"Колос" Ковалевка Видео: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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