Стала известна примерная дата возвращения Андрея Ярмоленко на поле

Украинский игрок уже в феврале сможет помочь команде

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться в общую группу 8 февраля. Он продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра.

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Ярмоленко пропустит матчи против "Эвертона", "Лестера", "Ливерпуля" и "Брайтона" в АПЛ, а также встречу с "Вест Бромвичем" в Кубке Англии. Возможно, он сможет сыграть против "Ман Сити" 9 февраля.

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В текущем сезоне 30-летний футболист забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

Сообщалось, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не собирается делать ставку на вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Кстати, Ярмоленко останется "молотобойцем" – агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма". Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020.

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