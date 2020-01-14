Стала известна примерная дата возвращения Андрея Ярмоленко на поле

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться в общую группу 8 февраля. Он продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра.
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Ярмоленко пропустит матчи против "Эвертона", "Лестера", "Ливерпуля" и "Брайтона" в АПЛ, а также встречу с "Вест Бромвичем" в Кубке Англии. Возможно, он сможет сыграть против "Ман Сити" 9 февраля.
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В текущем сезоне 30-летний футболист забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".
Сообщалось, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не собирается делать ставку на вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Кстати, Ярмоленко останется "молотобойцем" – агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма". Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020.
Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко
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