Суркис поцеловал Луческу в макушку, а Буяльский вылез на шкаф: видео из раздевалки "Динамо"

Смотрите, как киевляне отмечали выигрыш Суперкубка-2020: что происходило за кулисами

После победы "Динамо" над "Шахтером" 3:1 в матче за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский" в раздевалке киевлян было много радостного свиста и криков "Браво!". Брат президента столичного клуба Григорий Суркис обнял главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу, которого до этого основательно облили шампанским на церемонии награждения, и поцеловал румынского специалиста в макушку.

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Поздравить "Динамо" с выигрышем Суперкубка в раздевалку в маске зашел первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. А во время командного фото вингер киевлян Георгий Цитаишвили, чтобы попасть в кадр, вылез на плечи Георгию Бущану.

Но выше всех во время фото-сессии взобрался получивший в этом матче травму полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский: он вылез на шкафчик для одежки и оказался прямо под потолком.

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Ранее мы писали, что победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером. Румынский специалист стал первым наставником, выигравшим этот трофей с двумя разными командами – "Шахтером" и "Динамо".

Также мы рассказывали, что фанаты заценили, как Луческу принял скользкий мяч у кромки поля. 75-летний тренер "Динамо" отметился неплохой техникой во время матча с "Шахтером".

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:3)

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Смотрите, как награждали "Динамо"

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