"Так же, зайдя в деревню, действовали и немцы": белорусский ОМОН приравняли к вермахту

Известный белорусский футбольный тренер Олег Дулуб, в свое время возглавлявший львовские "Карпаты" и одесский "Черноморец", сравнил сегодняшние действия белорусских силовиков по отношению к протестующим с поведением немецких войск во время Второй мировой. Напомним, ранее Хацкевич призвал белорусский ОМОН приготовиться к возмездию.

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"Дело не в том, страшно или не страшно выходить на улицу. Белорусы уже побороли свой страх. Глава государства говорит, что оппозиция хочет вернуть 90-е, но то, что я видел вживую и в интернете, это реальные 90-е годы, когда банды орудовали в стране. Это были спортивные костюмы, а в руках биты. То же самое мы увидели со стороны силовых структур"

"Мама мало смотрит белорусское телевидение, ведь оно полностью врет. Но она в курсе всего, хотя лучше ей этого не видеть"

"Она мне сказала: "Сынок, когда слышу это все, то вспоминаю время, когда была маленькой. Когда в деревню пришли немцы. Первое, что они сделали, согнали всех мужчин к колодцам, хотели их утопить. Сейчас вижу то же самое. В первую очередь подавляют мужчин, их волю", – цитирует белорусского футбольного специалиста Олега Дулуба Tribuna.com

Олег Дулуб

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Ранее мы писали, что игроки любимого клуба Лукашенко поддержали избитого 16-летнего фаната. Юноша не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.

Также мы рассказывали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Видео: Euroradio/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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