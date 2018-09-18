Тарас Степаненко – о первом матче в Лиге чемпионов: "Для нас важно добыть положительный результат"

Игрок донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма".Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков. Матч против немецкого клуба состоится в среду, 19 сентября на стадионе "Металлист".

"Мы играем дома, и мы должны играть первым номером. Понятно, что команда-соперник также нас просматривает, изучает, и какие-то заготовки у них будут. Тем более, они играют на выезде. Я думаю, что раскрываться они не будут изначально. Поэтому мы должны играть первым номером. Для нас важно добыть положительный результат. Поэтому будем над этим работать", – сказал полузащитник.

Центральным поединком сегодняшнего дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Также во вторник пройдут два матча группы В. В Милане "Интер" встретится с "Тоттенхэмом". Итальянцы выступят на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. Онлайн "Интер" – "Тоттенхэм" можно смотреть на ТВ и в интернете.

А на "Камп Ноу" "Барселона" примет голландский ПСВ. "Барселона" не проигрывает на домашнем стадионе 26 матчей подряд, при этом 24 поединка они выиграли. А вот ПСВ не может выиграть в шести своих последних матчах на групповом этапе. Смотреть "Барселона" – ПСВ можно в прямом эфире.