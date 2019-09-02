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Трансферная сага Коноплянки: в какие клубы отправляли футболиста зарубежные СМИ

2 сентября, 10:11

Где-только не побывал украинец

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: AFP

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка стал главным ньюзмейкером в информационном пространстве. После того, как у хавбека не заладились отношения с бывшим тренером футболиста, руководство клуба сразу же захотело продать Евгения.

Сначала на игрока сборной Украины претендовал "Бешикташ". Как сообщало турецкое издание Takvim в клубе видели в полузащитнике замену Джеремейну Ленсу. Якобы главный тренер турецкого клуба Абдулла Авджи неудовлетворен игрой 31-летнего голландца и хотел избавиться от него, так как его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год.

Позже к трансферу Коноплянки подключилась и Рома. По сообщению AS Rome live агент предложил итальянскому клубу украинского футболиста. Имя агента, который предложил полузащитника, не называлось. По информации источника, "Шальке" готов был отпустить Коноплянку за четыре миллиона евро.

И уже под конец трансферного окна известный итальянский журналиста Джалука Ди Марцио сообщил, что игрок и вовсе может оказаться в "Шахтере".

"Коноплянка близок к переходу в "Шахтер", – написал ди Марцио в Twitter.

Возможный трансфер должен состояться сегодня, так как второго сентября – последний день трансферного окна в Украине.

Ранее, спортивный директор"Шальке" Йохен Шнайдер заявлял, что хавбек, скорее всего, останется в Гельзенкирхене. Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с командой из-за поиска клуба для трансфера.

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Бешикташ Евгений Коноплянка Шальке Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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