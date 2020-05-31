Тренер "Шахтера" рассказал, боятся ли его игроки заразиться коронавирусом

"Никогда не слышал об их страхе", - говорит наставник чемпионов Украины Луиш Каштру

После воскресного матча на НСК "Олимпийский", в котором "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо" 3:1, тренер "горняков" Луиш Каштру ответил на вопрос, был ли у игроков его команды страх заразиться коронавирусом после выхода из карантина. Напомним, чемпионат Украины по футболу более двух месяцев был на паузе из-за пандемии.

"Были ли в команде футболисты, которые боялись заражения, боялись тренироваться из-за этого? Нет, – заявил главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру. – И мы, и "Динамо" провели тестирования. Слава богу, ни в одной команде не было ни одного инфицированного. Страха со стороны игроков не было. Думаю, футбол сейчас дает хороший пример всем, кто смотрит, какие санитарно-эпидемиологические правила нужно выполнять. Мы приехали на матч абсолютно спокойно. Игроки рядом со мной, думаю, подтвердят мои слова. Никогда не слышал об их страхе и уверен, что в нашей команде такого не было".

Температурный скрининг "горняков" перед игрой с "Динамо". Фото – официальный сайт "Шахтера"

Реклама

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

Реклама

Читайте также: "И мата почти не слышно": российский комментатор оценил женщину-арбитра в игре "Шахтер" – "Динамо"

Напомним, матч 24-го тура Премьер-лиги между "Карпатами" и "Мариуполем", который должен был пройти 31 мая, не состоялся, так как у игроков "Карпат" обнаружили коронавирус.

Также мы писали, что в Англиичемпион мира боится тренироваться из-за коронавируса: французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте отказывается от занятий с лондонской командой, опасаясь за свое здоровье.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама