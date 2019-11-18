Тренера уволили после того, как он четыре минуты материл журналистов на пресс-конференции

Майкл Джолли / Фото: Reuters

Главный тренер клуба из третьего дивизиона Англии "Гримсби Таун" Майкл Джолли был уволен сразу же после того, как дал скандальную пресс-конференцию. Ранее мы сообщали, что в Италии уволили тренера после победы со счетом 27:0 за неуважение к сопернику.

Читайте также: Вратарь-неудачник сбил прожектор за воротами после неудачного пенальти

Его команда не побеждала с сентября, а после поражения 0:4 от "Лейтон Ориент" нервы специалиста сдали окончательно и он решил выместить свою злость на журналистах. После игры Джолли вышел к представителям масс-медиа и с помощью нецензурной лексики высказал все, что он о них думает. Поданным BBC, за четыре минуты своего спича наставник произнес порядка 58 матерных слов.

Реклама

При этом, на официальном сайте клуба размещена другая версия увольнения тренера, мол, Джолли ушел из-за плохих результатов своей команды, которая сейчас занимает 18-ю строчку в турнирной таблице среди 24 клубов.

Вообще представители низших дивизионов чемпионата Англии частенько становятся главными героями курьезных новостей. Мы уже рассказывали, что ирландский футболист прославился после тренировки, разбив стекло своей машины.

Ранее мы также рассказывали, как миллионер купил клуб, уволил тренера и назначил себя вместо него. Миллионер Гленн Тэмплин 12 ноября стал владельцем клуба "Ромфорд", представляющего восьмой дивизион чемпионата Англии.

Смотрите, как один из лидеров чемпионата Англии "Манчестер Сити" впервые потерял очки в текущей Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама