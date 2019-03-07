Тренировка "МанСити": украинец Зинченко и тут – лучший!

Появились новые доказательства того, насколько крут украинский защитник "Манчестер Сити"

Александр Зинченко - победитель!. Фото: Instagram

Тренировка "МанСити": украинец Зинченко и тут – лучший! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/16e/9cc/5c816e9cc42a5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/16e/9cc/5c816e9cc42a5.png 2019-03-07T21:22:09+02:00 Футбол Появились новые доказательства того, насколько крут украинский защитник "Манчестер Сити"

Сколько комплиментов, наград и попаданий в миллионы всевозможных символических сборных, а украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко вне неймется! Футболист, отыгравший беспрецедентную для английской Премьер-лиги серию победных матчей, продолжает доказывать тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле, что он, Зинченко, реально крут!

Во-первых, несмотря на головокружительный успех, способный сорвать крышу любому, украинец с зарплатой в 200 тысяч евро в месяц дал понять, что продолжает жить именно футболом. В своем инстаграме Зинченко выставил фото, как он держит мяч на лбу, с красноречивой подписью: "Язык, на котором говорит весь мир". То есть – язык футбола!

Во-вторых, и на тренировках Александр не дает себе спуску. Во время последнего занятия игроки "МанСити" разбились на две команды для внутреннего спарринга, и победила, конечно же, команда Зинченко. Он и тут, на тренировках, лучший!

"Фото команды-победительницы? Без шансов! Сори, парни, но мы были лучше!" – подколол проигравший украинец.

Кстати, хитом сегодняшнего дня в твиттере "МанСити" стал шикарный гол на тренировке в исполнении Жезуса – с 22 метров в "девятку". Ассистировал ему... Вы, наверное, и сами догадались – кто.

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Как сообщалось ранее, украинец борется с бывшим зятем Марадоны за звание игрока месяца в "МанСити".

Также сообщалось, что лидерство Зинченко Клоппу до лампочки: "Кому нужно первое место в марте?".

Напомним, сегодня в Зинченковских краях, то бишь в Англии, первый матч 1/8 Лиги Европы играет "Динамо". Онлайн матча киевлян с "Челси" смотрите на нашем сайте.

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси"

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