Турция готовится к возобновлению футбольного сезона: названа дата возвращения

Еще один европейский чемпионат выходит из карантина

Озвучена дата возобновления еще одного европейского чемпионата. Как сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации, Суперлига вернется 12 июня. Отмечается, что сначала матчи будут проходить без зрителей, но уже в июле планируют вернуть болельщиков на стадионы.

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На момент остановки в турнирной таблице чемпионата Турции "Трабзонспор", имеющий в своем активе 53 очка. Столько же очков у "Истанбула", а третьим идет "Галатасарай", отстающий на три балла.

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Напомним, что в ранее возобновился чемпионат Германии. Вчера стали известны даты рестартов чемпионатов Англии и Испании, и украинская Премьер-лига вернется уже завтра. Ранее мы писали, что ждет чемпионат Украины по футболу, если в команде найдут зараженного коронавирусом. Также президент УАФ рассказал, что удалось добиться присутствия на матче 200 человек.

Также гендиректор "Шахтера" назвал главную проблему перед матчем с "Динамо". Перед воскресным поединком как у "горняков", так и у киевлян немало травмированных футболистов.

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