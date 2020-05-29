Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Турция готовится к возобновлению футбольного сезона: названа дата возвращения

29 мая, 12:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Еще один европейский чемпионат выходит из карантина

Озвучена дата возобновления еще одного европейского чемпионата. Как сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации, Суперлига вернется 12 июня. Отмечается, что сначала матчи будут проходить без зрителей, но уже в июле планируют вернуть болельщиков на стадионы.

Читайте также: Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса

На момент остановки в турнирной таблице чемпионата Турции "Трабзонспор", имеющий в своем активе 53 очка. Столько же очков у "Истанбула", а третьим идет "Галатасарай", отстающий на три балла.

Реклама

Напомним, что в ранее возобновился чемпионат Германии. Вчера стали известны даты рестартов чемпионатов Англии и Испании, и украинская Премьер-лига вернется уже завтра. Ранее мы писали, что ждет чемпионат Украины по футболу, если в команде найдут зараженного коронавирусом. Также президент УАФ рассказал, что удалось добиться присутствия на матче 200 человек.

Также гендиректор "Шахтера" назвал главную проблему перед матчем с "Динамо". Перед воскресным поединком как у "горняков", так и у киевлян немало травмированных футболистов.

Самые известные балагуры мирового футбола

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Турции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...