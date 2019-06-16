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"Твой папа – герой": отец украинского чемпиона мира по футболу погиб, спасая жителей Славянска

16 июня, 11:45

В молодежной сборной вспомнили о Павле Дрышлюке, благодаря которому "наш народ может спокойно праздновать победу"

Кирилл Дрышлюк и Алексей Хахлев
Кирилл Дрышлюк и Алексей Хахлев. Фото: Getty Images

После выигрыша молодежного чемпионата мира по футболу в Польше полузащитник сборной Украины U20 Алексей Хахлев посредством Instagram обратился к партнеру по "золотой" команде Кириллу Дрышлюку. "Твой папа – герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат", – написал Хахлев в Instagram. 

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Отец футболиста молодежной сборной Кирилла Дрышлюка Павел Дрышлюк пять лет назад погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе. На самолете-фоторазведчике АН-30Б он был сбит террористами над Славянском Донецкой области. Удар ракеты пришелся в правый двигатель, самолет начал падать на жилые кварталы Славянска. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения.

Отметим, что автор поста Алексей Хахлев-младший является сыном бывшего зятя Виктора Ющенко – Алексея Хахлева-старшего, который был женат на дочке экс-президента Украины Виталине. Однако футболист не является внуком Ющенко, он – сын Хахлева-старшего от первого брака.

Как сообщалось ранее, Украина впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу. В финальном поединке молодежного мирового первенства в Польше подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над корейцами.

Накануне мы опубликовали самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги. Горячая танцовщица Даша Савина вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира.

Напомним, что в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Алексей Хахлев, Кирилл Дрышлюк

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Сегодня|Спорт

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