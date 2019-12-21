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У человека на лбу написано "Я мудак": российский журналист жестко "проехался" по Зозуле

21 декабря, 10:45

Василию Уткину не понравилась одна из фотографий футболиста

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

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Российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался относительной оскорблений форварда "Альбасете" Романа Зозули фанатами "Райо". Ранее мы писали, что фаны "Райо" оскорблениями "Зозуля – нацист" сорвали матч с "Альбасете".

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"Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано "Я МУДАК". А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано КОНЧЕНЫЙ, как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот", – написал Уткин у себя в Telegram.

Ранее мы писали, чтоЗозуля с сарказмом высказался об оскорблениях от ультрас "Райо Вальекано": "Я принимаю душ. В этом районе для толпы это плохо".

Кстати, журналист призвал российских спортсменов подавать иски против России из-за бездарной спецоперации. Василий Уткин заявил, что санкции ВАДА связаны с неправильной политикой государства.

Смотрите также, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины

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Альбасете Роман Зозуля Василий Уткин

Источник: Сегодня|Спорт

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