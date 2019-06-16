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"У меня была чуйка": тренер молодежной сборной Украины раскрыл секрет выигрыша чемпионата мира

16 июня, 09:44

Наставник сборной U20 Александр Петраков рассказал, как сумел перехитрить Южную Корею, доверившись своей интуиции

Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: Reuters

После матча с Южной Кореей (3:1), в котором молодежная сборная Украины завоевала историческое для нашей страны первое звание чемпионов мира по футболу, наставник команды Александр Петраков прокомментировал свое ключевое кадровое решение, предопределившее исход финала. Напомним, до заключительного матча на турнире в Польше лучшим бомбардиром украинцев с 4 голами был Даниил Сикан, однако в финале с корейцами Петраков неожиданно доверил место в стартовом составе Владиславу Супряге, чей дубль и поспособствовал волевой победе "сине-желтых" над азиатами.

"Сейчас очень много журналистов, которых я называю бухгалтерами. Они считают проценты, но в футболе никто не отменял чуйку. Когда-то слышали это слово? Я чувствовал, что нужно поставить Супрягу и Цитаишвили (автора третьего гола, – Ред.). Чувствовал, что нужно поставить Хахлева. Казалось бы, перед этим у нас была выигрышная игра с Италией. И все равно я сделал изменения. О женщинах говорят, что они должны быть как непрочитанная книга. Таким должен быть и тренер. У меня была чуйка, но я решал не один, а со своими помощниками", – раскрыл секрет "золотых" кадровых решений главный тренер украинской "молодежки" Александр Петраков.

"Я еще ничего полностью не осознал, – добавил Александр Петраков. – Наверное, все придет позже. Это был самый важный матч в моей жизни. Что чувствую? Я счастливый человек. После матча позвонил наш президент Владимир Зеленский, поговорил с нашим капитаном и поздравил команду. Позвонил Шевченко. Скажу откровенно – это заслуга всей Федерации футбола. Нам помогало много людей".

Видеообзор матча Украина – Южная Корея (3:1)

Как сообщалось ранее, Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Награду в виде золотой перчатки Андрей получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Также мы писали, что Украина может потерять героя молодежного чемпионата мира. Андрея Шевченко призывают поскорее заиграть Георгия Цитаишвили, пока тот "не сбежал в Грузию".

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков

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Сегодня|Спорт

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